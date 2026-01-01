Kibana mit einem Klick installieren.
Open-Source Datenvisualisierungs- und Explorationsplattform für Elasticsearch mit Dashboards, Suche und Observability-Tools.
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Was Sie mit Kibana erstellen können
Kibana ist die offizielle Web-Benutzeroberfläche für Elasticsearch – eine ausgefeilte Plattform zum Erkunden von Daten, Erstellen interaktiver Dashboards, Ausführen von Suchanfragen und Betreiben einer Elastic Stack-Bereitstellung. Ursprünglich 2013 erstellt und jetzt von Elastic NV gepflegt, ist Kibana die Standard-Visualisierungsschicht für jede auf Elasticsearch basierende Anwendung, von der Protokollanalyse und Observability bis hin zur E-Commerce-Suche und Sicherheitsanalyse.
Das Selbst-Hosting von Kibana auf Ihrem VPS bietet Daten- und Plattformteams eine vollständige Elastic Stack-Visualisierungsumgebung ohne die pro-Dokument-SaaS-Gebühren, die bei Elastic Cloud üblich sind. Diese Vorlage bündelt ein Single-Node-Elasticsearch zusammen mit Kibana, sodass der Stack sofort nach der Bereitstellung bereit ist, Daten aufzunehmen und Dashboards zu erstellen.
Wichtige Funktionen von Kibana
Entdecken und erkunden
Durchsuchen Sie Elasticsearch-Indizes mit der Discover-Oberfläche — Abfragen, Filtern, Sortieren und Visualisieren von Rohdokumenten, um Muster und Ausreißer in Echtzeit zu erkennen.
Dashboards und Visualisierungen
Erstellen Sie interaktive Dashboards mit Liniendiagrammen, Balkendiagrammen, Heatmaps, Karten, Tabellen und Lens Drag-and-Drop-Visualisierungen, die teamübergreifend geteilt werden können.
Suche und ES|QL
Vollständige Elasticsearch Query DSL plus ES|QL – eine gepipte Abfragesprache, ähnlich wie Splunk SPL – machen komplexe Abfragen für Nicht-Entwickler zugänglich.
Observability-Tools
Integrierte Apps für Logs, Metriken, APM und Uptime-Monitoring zum Erfassen und Analysieren von Observability-Daten von Elastic Agent und Beats.
Karten und Geodaten
Interaktive Mehrschichtkarten mit Vektorebenen, Heatmaps und Geo-Aggregationen zur Visualisierung von Geodaten zusammen mit anderen Dimensionen.
Benachrichtigung und Berichterstattung
Schwellenwert- und anomaliebasierte Warnmeldungen mit E-Mail-, Slack- und Webhook-Zielen sowie geplanter PDF- und CSV-Berichtserstellung.
Warum Sie Kibana auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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