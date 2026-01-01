FusionDirectory ist eine Open-Source-Anwendung fÃ¼r IdentitÃ¤ts- und Zugriffsverwaltung, die ein Standard-LDAP-Verzeichnis in eine verwaltbare Plattform fÃ¼r Benutzer, Gruppen, E-Mail-Konten, Samba-Freigaben, Kerberos-Prinzipale und Dutzende anderer Systemdienste verwandelt. Anstatt ldif-Dateien zu schreiben oder ldapsearch Ã¼ber die Befehlszeile zu verwenden, arbeiten Administratoren in einer Web-BenutzeroberflÃ¤che, die die Schemata der Dienste versteht, mit denen sie sich verbinden.

Das Selbst-Hosting von FusionDirectory auf einem VPS hÃ¤lt das Verzeichnis â€“ das fÃ¼hrende System fÃ¼r jedes Konto in Ihrem Netzwerk â€“ vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. Diese Bereitstellung bÃ¼ndelt ein OpenLDAP-Backend, das mit den erforderlichen FusionDirectory-Schemata vorinstalliert ist, sodass die Web-BenutzeroberflÃ¤che und das von ihr verwaltete Verzeichnis zusammen als ein einziger Anwendungs-Stack hochfahren.