Nango ist eine Open-Source-Infrastrukturschicht zur Verbindung mit externen APIs. Anstatt benutzerdefinierte OAuth-Flows, Token-Refresh-Logik und Ratenbegrenzungs-Handling für jeden Dienst zu schreiben, verwaltet Nango all dies über ein einziges, vereinheitlichtes Backend. Entwickler konfigurieren Integrationen einmal und greifen über Nangos transparenten Proxy auf jeden unterstützten Dienst zu – mit integrierter Unterstützung für über 300 APIs, darunter Salesforce, GitHub, Slack, Stripe und Notion.

Das Selbst-Hosting von Nango auf Ihrem eigenen VPS hält die OAuth-Berechtigungen und API-Tokens Ihrer Kunden auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Kein Drittanbieterdienst verarbeitet jemals die Anmeldeinformationen Ihrer Benutzer – alles wird im Ruhezustand mit einem Schlüssel, den Sie besitzen, verschlüsselt und in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert, die neben dem Server läuft.