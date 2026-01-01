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Open-Source-Plattform, die OAuth, Token-Aktualisierung und API-Konnektivität für über 300 Integrationen von Drittanbietern verwaltet.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Nango erstellen können

Nango ist eine Open-Source-Infrastrukturschicht zur Verbindung mit externen APIs. Anstatt benutzerdefinierte OAuth-Flows, Token-Refresh-Logik und Ratenbegrenzungs-Handling für jeden Dienst zu schreiben, verwaltet Nango all dies über ein einziges, vereinheitlichtes Backend. Entwickler konfigurieren Integrationen einmal und greifen über Nangos transparenten Proxy auf jeden unterstützten Dienst zu – mit integrierter Unterstützung für über 300 APIs, darunter Salesforce, GitHub, Slack, Stripe und Notion.

Das Selbst-Hosting von Nango auf Ihrem eigenen VPS hält die OAuth-Berechtigungen und API-Tokens Ihrer Kunden auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Kein Drittanbieterdienst verarbeitet jemals die Anmeldeinformationen Ihrer Benutzer – alles wird im Ruhezustand mit einem Schlüssel, den Sie besitzen, verschlüsselt und in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert, die neben dem Server läuft.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Nango

Vereinheitlichte OAuth-Abläufe

Nango übernimmt die Generierung von Autorisierungs-URLs, den Token-Austausch und die Callback-Verarbeitung für über 300 APIs, wodurch benutzerdefinierter Authentifizierungscode für jede Integration entfällt.

Automatische Token-Aktualisierung

Zugriffstoken werden vor Ablauf stillschweigend aktualisiert, damit Ihre Integrationen aufgrund abgelaufener Anmeldeinformationen niemals mitten in der Sitzung fehlschlagen.

Einbettbare Connect UI

Ein vorgefertigter, White-Label-OAuth-Zustimmungsbildschirm ermöglicht Ihren Benutzern, Drittanbieterkonten aus Ihrer Anwendung heraus mit einem einzigen Benutzerfluss zu autorisieren.

Transparenter API-Proxy

Leiten Sie API-Aufrufe über Nango, um automatische Wiederholungsversuche, Rate-Limit-Backoff und normalisierte Fehlerantworten ohne API-spezifische Middleware zu erhalten.

Webhook-Normalisierung

Empfangen, überprüfen und weiterleiten Sie Webhooks von jedem verbundenen Anbieter über einen einzigen Erfassungsendpunkt mit einheitlicher Nutzlastverarbeitung.

Verschlüsselter Anmeldeinformationsspeicher

Alle OAuth-Tokens und API-Schlüssel werden im Ruhezustand mit Ihrem eigenen Schlüssel verschlüsselt und ausschließlich in der selbst gehosteten PostgreSQL-Datenbank gespeichert.

Warum Sie Nango auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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