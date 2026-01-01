Glance mit einem Klick installieren.
Leichtgewichtiges, selbst gehostetes Dashboard, das RSS-Feeds, Wetter, Serverstatistiken und mehr in einer Ansicht zusammenführt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Glance erstellen können
Glance ist ein in Go entwickeltes, selbst gehostetes Dashboard, das Ihre wichtigen Informationsströme in einer einzigen, anpassbaren Ansicht zusammenfasst. Es bietet eine umfangreiche Sammlung von Widgets – RSS-Feeds, Wettervorhersagen, Hacker News, Reddit, YouTube-Kanäle, Serverstatistiken, Docker-Container-Status und mehr – die alle in Echtzeit aktualisiert werden und dabei einen minimalen Ressourcenverbrauch aufweisen.
Das Hosten von Glance auf Ihrem VPS schützt die Privatsphäre Ihrer persönlichen Datenströme und ermöglicht die Integration mit internen APIs und Diensten, die für Cloud-gehostete Alternativen nicht zugänglich sind. Eine Standardkonfiguration wird beim ersten Start automatisch erstellt, sodass Sie sofort nach der Bereitstellung auf ein funktionierendes Dashboard zugreifen können.
Wichtige Funktionen von Glance
Vereinheitlichte Feed-Aggregation
Ziehen Sie RSS-Feeds, Reddit-Beiträge, Hacker News und Social-Media-Updates in eine einzige scrollbare Dashboard-Ansicht.
Server- und Container-Monitoring
Überwachen Sie den Status von Docker-Containern und Servermetriken zusammen mit Ihren Content-Feeds, ohne Tools wechseln zu müssen.
Umfangreiche Widget-Bibliothek
Kalender, Wetter, Marktdaten, YouTube-Kanäle und Twitch-Streams sind als konfigurierbare Widgets verfügbar.
Leichtgewichtige Go-Binärdatei
In Go entwickelt für minimalen Speicher- und CPU-Verbrauch, läuft Glance problemlos neben anderen Diensten auf einem gemeinsam genutzten VPS.
Benutzerdefinierte API-Integrationen
Verbinden Sie interne APIs und proprietäre Datenquellen, um private Metriken anzuzeigen, auf die gehostete Dashboards nicht zugreifen können.
Warum Sie Glance auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.