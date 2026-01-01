Glance ist ein in Go entwickeltes, selbst gehostetes Dashboard, das Ihre wichtigen Informationsströme in einer einzigen, anpassbaren Ansicht zusammenfasst. Es bietet eine umfangreiche Sammlung von Widgets – RSS-Feeds, Wettervorhersagen, Hacker News, Reddit, YouTube-Kanäle, Serverstatistiken, Docker-Container-Status und mehr – die alle in Echtzeit aktualisiert werden und dabei einen minimalen Ressourcenverbrauch aufweisen.

Das Hosten von Glance auf Ihrem VPS schützt die Privatsphäre Ihrer persönlichen Datenströme und ermöglicht die Integration mit internen APIs und Diensten, die für Cloud-gehostete Alternativen nicht zugänglich sind. Eine Standardkonfiguration wird beim ersten Start automatisch erstellt, sodass Sie sofort nach der Bereitstellung auf ein funktionierendes Dashboard zugreifen können.