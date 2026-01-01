Headscale in einem Klick installieren.
Selbstgehostete Open-Source-Implementierung des Tailscale-Kontrollservers für private WireGuard-Mesh-Netzwerke.
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Was Sie mit Headscale erstellen können
Headscale ist eine selbst gehostete Alternative zum proprietären Kontrollserver von Tailscale, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr privates WireGuard-Mesh-Netzwerk gibt. Während der gehostete Dienst von Tailscale den Schlüsselaustausch, die IP-Zuweisung und Routing-Entscheidungen verwaltet, tut Headscale dasselbe auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren – ohne monatliche Gebühren, ohne gerätebezogene Beschränkungen durch ein Abonnement und ohne Abhängigkeit von einem Drittanbieter-Cloud-Dienst.
Diese Vorlage bündelt Headscale mit Headscale UI, einem browserbasierten Dashboard zur Verwaltung von Benutzern, Knoten und Vorauthentifizierungsschlüsseln. Beide werden unter derselben HTTPS-Domain bereitgestellt, wobei die Weboberfläche unter dem Pfad
/web verfügbar ist. Jeder Tailscale-kompatible Client kann Ihrem Mesh sofort beitreten, nachdem er seinen Login-Server auf Ihre Bereitstellungs-URL verwiesen hat.
Wichtige Funktionen von Headscale
Tailscale-kompatible Clients
Jedes Gerät, auf dem der offizielle Tailscale-Client läuft, kann sich ohne clientseitige Änderungen mit Ihrem Headscale-Server verbinden.
Web-Verwaltungs-UI
Headscale UI bietet ein Browser-Dashboard zur Verwaltung von Benutzern, Knoten und Pre-Auth-Schlüsseln, ohne die Kommandozeile verwenden zu müssen.
Vollvermaschtes Netzwerk
Verbundene Knoten kommunizieren direkt miteinander über NAT-Grenzen hinweg unter Verwendung von WireGuard-Verschlüsselung.
MagicDNS-Unterstützung
Headscale weist allen registrierten Knoten Hostnamen zu, was einen DNS-basierten Zugriff ohne statische IP-Konfiguration ermöglicht.
SQLite-Datenspeicher
Der gesamte Netzwerkstatus wird in einer schlanken SQLite-Datenbank gespeichert, ohne dass ein externer Datenbankdienst erforderlich ist.
API- und CLI-Verwaltung
Verwalten Sie Benutzer, Knoten und Routen über die Headscale CLI oder HTTP API für Skripterstellung und Automatisierung.
Warum Sie Headscale auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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