PgHero mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-PostgreSQL-Performance-Dashboard zur Überwachung von Abfragen, Indizes und der Datenbankintegrität in Echtzeit.
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Was Sie mit PgHero erstellen können
PgHero ist ein Open-Source-Performance-Dashboard, das speziell für PostgreSQL entwickelt wurde. Es zeigt langsame Abfragen, ungenutzte Indizes, aufgeblähte Tabellen, doppelte Indizes, ungültige Constraints und Verbindungsanzahlen in einer übersichtlichen Weboberfläche an – es ist keine Datenbankkenntnis erforderlich, um die angezeigten Informationen zu verstehen. Jede Metrik ist PostgreSQL-spezifisch, sodass das Dashboard direkt die Informationen liefert, die für die Optimierung und Fehlerbehebung wichtig sind.
Das Selbst-Hosting von PgHero bedeutet, dass Ihre Datenbankanmeldeinformationen und Abfragemuster Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Verbinden Sie es mit jeder PostgreSQL-Instanz – einem Container auf demselben VPS, einer entfernten verwalteten Datenbank oder mehreren Datenbanken gleichzeitig – und erhalten Sie ein persistentes Überwachungs-Dashboard, das über Ihren Browser zugänglich ist.
Wichtige Funktionen von PgHero
Erkennung langsamer Abfragen
PgHero ordnet Abfragen nach der gesamten und durchschnittlichen Ausführungszeit, sodass Sie sofort erkennen können, welche Abfragen die Anwendungsleistung beeinträchtigen.
Indexanalyse
Zeigt ungenutzte, doppelte und fehlende Indizes an, damit Sie Index-Bloat bereinigen und die Indizes hinzufügen können, die Ihre Arbeitslast tatsächlich beschleunigen werden.
Speicherplatz- und Aufblähungs-Überwachung
Zeigt Tabellen- und Indexgrößen mit der Anzahl toter Tupel, damit Sie wissen, wann ein VACUUM oder REINDEX erforderlich ist, bevor der Speicherplatz zu einem Problem wird.
Verbindungsüberwachung
Verfolgt aktive Verbindungen nach Benutzer, Datenbank und Status, damit Sie Verbindungslecks und Pool-Erschöpfung erkennen können, bevor sie Ausfälle verursachen.
Historische Abfragestatistiken
Erfasst Abfragestatistiken im Zeitverlauf und zeigt sie mit einem Zeitbereichsregler an, wodurch es einfach wird, Leistungsregressionen mit Bereitstellungen oder Laständerungen zu korrelieren.
Warum Sie PgHero auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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