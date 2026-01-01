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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit PgHero erstellen können

PgHero ist ein Open-Source-Performance-Dashboard, das speziell für PostgreSQL entwickelt wurde. Es zeigt langsame Abfragen, ungenutzte Indizes, aufgeblähte Tabellen, doppelte Indizes, ungültige Constraints und Verbindungsanzahlen in einer übersichtlichen Weboberfläche an – es ist keine Datenbankkenntnis erforderlich, um die angezeigten Informationen zu verstehen. Jede Metrik ist PostgreSQL-spezifisch, sodass das Dashboard direkt die Informationen liefert, die für die Optimierung und Fehlerbehebung wichtig sind.

Das Selbst-Hosting von PgHero bedeutet, dass Ihre Datenbankanmeldeinformationen und Abfragemuster Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Verbinden Sie es mit jeder PostgreSQL-Instanz – einem Container auf demselben VPS, einer entfernten verwalteten Datenbank oder mehreren Datenbanken gleichzeitig – und erhalten Sie ein persistentes Überwachungs-Dashboard, das über Ihren Browser zugänglich ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von PgHero

Erkennung langsamer Abfragen

PgHero ordnet Abfragen nach der gesamten und durchschnittlichen Ausführungszeit, sodass Sie sofort erkennen können, welche Abfragen die Anwendungsleistung beeinträchtigen.

Indexanalyse

Zeigt ungenutzte, doppelte und fehlende Indizes an, damit Sie Index-Bloat bereinigen und die Indizes hinzufügen können, die Ihre Arbeitslast tatsächlich beschleunigen werden.

Speicherplatz- und Aufblähungs-Überwachung

Zeigt Tabellen- und Indexgrößen mit der Anzahl toter Tupel, damit Sie wissen, wann ein VACUUM oder REINDEX erforderlich ist, bevor der Speicherplatz zu einem Problem wird.

Verbindungsüberwachung

Verfolgt aktive Verbindungen nach Benutzer, Datenbank und Status, damit Sie Verbindungslecks und Pool-Erschöpfung erkennen können, bevor sie Ausfälle verursachen.

Historische Abfragestatistiken

Erfasst Abfragestatistiken im Zeitverlauf und zeigt sie mit einem Zeitbereichsregler an, wodurch es einfach wird, Leistungsregressionen mit Bereitstellungen oder Laständerungen zu korrelieren.

Warum Sie PgHero auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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