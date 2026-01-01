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Open-Source, datenschutzorientierte Analyseplattform für mobile, Desktop- und Web-Apps mit leichter SDK-Integration.

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8 vCPU-Kerne
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Aptabase erstellen können

Aptabase ist eine quelloffene, datenschutzorientierte Analyseplattform, die für Entwickler von Mobil-, Desktop- und Webanwendungen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Website-Analyse-Tools, die Seitenaufrufe verfolgen, konzentriert sich Aptabase auf SDK-basiertes Event-Tracking – Entwickler instrumentieren ihre Apps mit leichtgewichtigen SDKs für Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri und mehr, um benannte Ereignisse mit optionalen Eigenschaften zu erfassen. Das Ergebnis ist ein Dashboard mit hoher Signalstärke, das zeigt, was Benutzer tatsächlich in Ihrer Anwendung tun, ohne Cookies, Fingerprinting oder Cross-Site-Tracking.

Das Selbst-Hosting von Aptabase auf einem VPS hält alle Analysedaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, was die DSGVO-Konformität vereinfacht und die ereignisbasierte Preisgestaltung eliminiert, die Cloud-Analyseanbieter bei steigender Nutzung berechnen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Aptabase

SDK Ereignis-Tracking

Instrumentieren Sie Ihre App mit einem einzigen SDK-Aufruf, um benannte Ereignisse und Eigenschaften auf allen Plattformen ohne komplexe Einrichtung zu verfolgen.

Datenschutz durch Design

Keine Cookies, kein Fingerprinting und kein seitenübergreifendes Tracking – von Haus aus vollständig konform mit der DSGVO und den Datenschutzbestimmungen.

Multiplattform-SDKs

Offizielle SDKs für Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri und weitere decken jede wichtige App-Entwicklungsplattform ab.

Echtzeit-Dashboard

Sehen Sie Ereignisse und Benutzeraktivitäten in Echtzeit mit einem übersichtlichen, minimalistischen Dashboard, das das Wesentliche ohne Ablenkung hervorhebt.

Volle Datenhoheit

Alle Analysedaten bleiben auf Ihrem VPS — keine Anbieterbindung, keine ereignisbasierte Preisgestaltung und keine Drittanbieterplattform, die Ihre Nutzerdaten empfängt.

Warum Sie Aptabase auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Ackee ist ein selbst gehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-Tracking

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