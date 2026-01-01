Aptabase ist eine quelloffene, datenschutzorientierte Analyseplattform, die für Entwickler von Mobil-, Desktop- und Webanwendungen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Website-Analyse-Tools, die Seitenaufrufe verfolgen, konzentriert sich Aptabase auf SDK-basiertes Event-Tracking – Entwickler instrumentieren ihre Apps mit leichtgewichtigen SDKs für Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri und mehr, um benannte Ereignisse mit optionalen Eigenschaften zu erfassen. Das Ergebnis ist ein Dashboard mit hoher Signalstärke, das zeigt, was Benutzer tatsächlich in Ihrer Anwendung tun, ohne Cookies, Fingerprinting oder Cross-Site-Tracking.

Das Selbst-Hosting von Aptabase auf einem VPS hält alle Analysedaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, was die DSGVO-Konformität vereinfacht und die ereignisbasierte Preisgestaltung eliminiert, die Cloud-Analyseanbieter bei steigender Nutzung berechnen.