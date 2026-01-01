Keycloak ist eine praxiserprobte Open-Source-Plattform für Identitäts- und Zugriffsmanagement, die von Red Hat entwickelt und in die CNCF aufgenommen wurde. Es verwaltet Single Sign-On, Multi-Faktor-Authentifizierung, Social Login, LDAP-/Active Directory-Föderation und rollenbasierte Zugriffskontrolle – wodurch die Notwendigkeit entfällt, für jede bereitgestellte Anwendung benutzerdefinierte Authentifizierungssysteme zu erstellen.

Das Selbst-Hosting von Keycloak auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über sensible Benutzeranmeldeinformationen und Sitzungsdaten, während Sie die Pro-Benutzer-Preise von Cloud-IAM-Diensten vermeiden. Diese Bereitstellung verwendet PostgreSQL für eine produktionsreife Persistenz, wodurch sie von Anfang an für die Sicherung realer Workloads geeignet ist.