Multi-Scrobbler verbindet jeden Ort, an dem Sie Musik hÃ¶ren, mit jedem Dienst, der diese verfolgt. Anstatt sich auf das integrierte Scrobbling jeder Musik-App zu verlassen â€“ das bei Plex und Jellyfin komplett fehlt und bei YouTube Music, Deezer und Subsonic-Clients fragmentiert ist â€“ zentralisiert Multi-Scrobbler jedes Abspielen in einer einzigen Pipeline. Es unterstÃ¼tzt Ã¼ber 25 Quellen und leitet Wiedergaben gleichzeitig an Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito und andere Ziele weiter.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS sorgt dafÃ¼r, dass der Scrobbler 24/7 neben Ihren anderen Mediendiensten lÃ¤uft, mit Ã¶ffentlichen OAuth-Callback-URLs, die Spotify und Last.fm erreichen kÃ¶nnen. Das Web-Dashboard zeigt Live-Wiedergaben, Statistiken pro Quelle und detaillierte Protokolle an, ohne Ihre HÃ¶rhistorie einem Drittanbieter-SaaS preiszugeben.