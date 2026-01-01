Overleaf ist ein browserbasierter kollaborativer LaTeX-Editor, der von Millionen von Forschern, Akademikern und Ingenieuren weltweit genutzt wird. Er ersetzt lokale LaTeX-Installationen durch eine cloudbasierte Umgebung, in der Teams Dokumente in Echtzeit schreiben, kompilieren und überprüfen können – mit vollständiger LaTeX-Unterstützung einschließlich benutzerdefinierter Pakete, BibTeX und Querverweisen.

Das Selbst-Hosting von Overleaf auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafür, dass sensible Forschungsergebnisse, proprietäre Manuskripte und institutionelle Dokumente vollständig unter Ihrer Kontrolle bleiben. Sie erhalten die gleiche Echtzeit-Zusammenarbeit und die umfangreiche LaTeX-Kompilierungspipeline wie beim Cloud-Dienst, ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen oder pro-Sitz-SaaS-Abonnements erforderlich sind.