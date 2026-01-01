Overleaf mit einem Klick installieren.
Kollaborativer Open-Source-LaTeX-Editor für wissenschaftliches Schreiben, Forschungsarbeiten und technische Dokumente.
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Was Sie mit Overleaf erstellen können
Overleaf ist ein browserbasierter kollaborativer LaTeX-Editor, der von Millionen von Forschern, Akademikern und Ingenieuren weltweit genutzt wird. Er ersetzt lokale LaTeX-Installationen durch eine cloudbasierte Umgebung, in der Teams Dokumente in Echtzeit schreiben, kompilieren und überprüfen können – mit vollständiger LaTeX-Unterstützung einschließlich benutzerdefinierter Pakete, BibTeX und Querverweisen.
Das Selbst-Hosting von Overleaf auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafür, dass sensible Forschungsergebnisse, proprietäre Manuskripte und institutionelle Dokumente vollständig unter Ihrer Kontrolle bleiben. Sie erhalten die gleiche Echtzeit-Zusammenarbeit und die umfangreiche LaTeX-Kompilierungspipeline wie beim Cloud-Dienst, ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen oder pro-Sitz-SaaS-Abonnements erforderlich sind.
Wichtige Funktionen von Overleaf
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Autoren bearbeiten dasselbe LaTeX-Dokument gleichzeitig, wobei Änderungen sofort für alle Mitarbeiter sichtbar werden.
Vollständige LaTeX-Kompilierung
Kompiliert Dokumente mit pdfLaTeX, XeLaTeX und LuaLaTeX, einschließlich Unterstützung für benutzerdefinierte Pakete, BibTeX- und Biber-Bibliografien.
Versions-Verlauf
Jede gespeicherte Version eines Dokuments bleibt erhalten, sodass Sie Änderungen vergleichen und jeden früheren Zustand Ihres Projekts wiederherstellen können.
Umfassende Vorlagenbibliothek
Starten Sie neue Dokumente aus einer integrierten Bibliothek von Vorlagen für akademische Arbeiten, Zeitschriften, Abschlussarbeiten und Präsentationen ohne manuelle Einrichtung.
Änderungen nachverfolgen
Überprüfen und akzeptieren oder lehnen Sie einzelne Bearbeitungen von Mitarbeitern ab, entsprechend den in der akademischen Verlagsbranche verwendeten Überprüfungsworkflows.
Git-Integration
Projekte aus Git-Repositories pushen und pullen, wodurch lokale Bearbeitungsworkflows parallel zum browserbasierten Editor ermöglicht werden.
Warum Sie Overleaf auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.