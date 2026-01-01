HFS als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter HTTP-Dateiserver, mit dem Sie Dateien direkt von Ihrer Festplatte über eine moderne Weboberfläche teilen können.
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Was Sie mit HFS erstellen können
HFS (HTTP-Dateiserver) ist ein leichter, selbst gehosteter Dateifreigabeserver, der Ihren VPS in einen voll funktionsfähigen Dateifreigabe-Hub verwandelt, der von jedem Browser aus zugänglich ist. Er bietet eine saubere, reaktionsschnelle Weboberfläche zum Durchsuchen, Herunterladen und Hochladen von Dateien, ohne die Installation von Client-Software zu erfordern.
Mit integrierten Benutzerkonten, Zugriffskontrolle pro Ordner, Bandbreitenbegrenzung und einem virtuellen Dateisystem gibt Ihnen HFS die vollständige Kontrolle darüber, wer auf welche Dateien zugreifen kann. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bedeutet unbegrenzten Speicherplatz und Bandbreite ohne monatliche Gebühren pro Benutzer.
Wichtige Funktionen von HFS
Virtuelles Dateisystem
Organisieren Sie freigegebene Inhalte in einer virtuellen Ordnerstruktur, unabhängig von Ihrem tatsächlichen Festplattenlayout, wodurch Sie die volle Kontrolle darüber erhalten, was Benutzer sehen.
Benutzerkonten und Berechtigungen
Erstellen Sie Konten mit Lese-, Schreib- und Löschberechtigungen pro Ordner, damit verschiedene Benutzer nur auf die Dateien zugreifen können, für die sie autorisiert sind.
Fortsetzbare Uploads und Downloads
Unterstützt fortsetzbare Übertragungen, damit große Dateioperationen Netzwerkunterbrechungen überstehen, ohne von Grund auf neu beginnen zu müssen.
Bandbreitendrosselung
Legen Sie Upload- und Download-Geschwindigkeitsbegrenzungen pro Benutzer oder global fest, um Ihren Server auch bei großen Dateiübertragungen reaktionsfähig zu halten.
Plugin-System
Erweitern Sie HFS mit Community-Plugins für Miniaturansichten, LDAP-Authentifizierung, Anti-Brute-Force-Schutz, Themes und mehr.
Warum Sie HFS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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