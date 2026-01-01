HFS (HTTP-Dateiserver) ist ein leichter, selbst gehosteter Dateifreigabeserver, der Ihren VPS in einen voll funktionsfähigen Dateifreigabe-Hub verwandelt, der von jedem Browser aus zugänglich ist. Er bietet eine saubere, reaktionsschnelle Weboberfläche zum Durchsuchen, Herunterladen und Hochladen von Dateien, ohne die Installation von Client-Software zu erfordern.

Mit integrierten Benutzerkonten, Zugriffskontrolle pro Ordner, Bandbreitenbegrenzung und einem virtuellen Dateisystem gibt Ihnen HFS die vollständige Kontrolle darüber, wer auf welche Dateien zugreifen kann. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bedeutet unbegrenzten Speicherplatz und Bandbreite ohne monatliche Gebühren pro Benutzer.