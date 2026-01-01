GoWA in einem Klick installieren.
Leichtgewichtige WhatsApp REST API und Webinterface, mit Go für die Multi-Geräte-Nachrichtenautomatisierung erstellt.
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Was Sie mit GoWA erstellen können
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) ist ein Open-Source-REST-API-Server, der sich über das Multi-Device-Protokoll mit WhatsApp verbindet. Er bietet eine übersichtliche Web-Benutzeroberfläche zur Verwaltung von WhatsApp-Sitzungen und eine vollständige REST-API zum Senden von Nachrichten, Verwalten von Kontakten und Bearbeiten von Webhooks – alles von Ihrem eigenen Server aus.
Das Selbst-Hosting von GoWA auf Ihrem VPS stellt sicher, dass Ihre WhatsApp-Sitzungsdaten privat bleiben, Ihre API keine Ratenbegrenzungen von Drittanbietern hat und Sie die volle Kontrolle über Nachrichten-Routing und Webhook-Integrationen behalten.
Wichtige Funktionen von GoWA
REST API
Vollständige HTTP-API zum programmatischen Senden von Text-, Bild-, Dokument- und Standortnachrichten aus jeder Sprache oder jedem Tool.
Multi-Geräte-Unterstützung
Verbinden Sie mehrere WhatsApp-Konten mit einer einzigen Serverinstanz, ohne separate Telefonverbindungen zu benötigen.
Web-Oberfläche
Integrierte Weboberfläche für das Scannen von QR-Codes, die Sitzungsverwaltung und das Testen von API-Aufrufen, ohne Code zu schreiben.
Webhook-Integration
Leiten Sie eingehende Nachrichten an Ihre eigenen Endpunkte weiter für Chatbot-Automatisierung, CRM-Integration oder Benachrichtigungsworkflows.
Basisauthentifizierung
Schützen Sie die API und die Web-Benutzeroberfläche mit Benutzername/Passwort-Anmeldeinformationen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
Warum Sie GoWA auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.