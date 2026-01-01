Ghost mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Publishing-Plattform für professionelle Blogger, Newsletter und kostenpflichtige Mitgliedschaften.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ghost erstellen können
Ghost ist ein vollständig quelloffenes Headless CMS, das auf die Bedürfnisse professioneller Publisher zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu Content-Management-Systemen für allgemeine Zwecke ist jede Funktion – vom Editor über native E-Mail-Newsletter bis hin zur Mitgliederverwaltung – speziell für Autoren und Online-Ersteller konzipiert.
Ghost auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Sie Ihre Abonnentenliste besitzen, Ihre Inhalte kontrollieren und Gebühren pro Mitglied sowie eine Anbieterbindung vermeiden. Mit einer enthaltenen MySQL-Datenbank bleiben Ihre Beiträge, Mitglieder und Einstellungen zuverlässig erhalten, ohne von einem Drittanbieterdienst abhängig zu sein.
Wichtige Funktionen von Ghost
Integrierte Mitgliedschaften
Erstellen Sie kostenlose oder kostenpflichtige Mitgliedschaftsstufen mit nativer Stripe-Integration — keine Plugins oder zusätzlichen Dienste erforderlich.
Native Newsletter
Senden Sie E-Mail-Newsletter direkt an Abonnenten aus Ghost heraus, ohne eine separate E-Mail-Plattform zu verbinden.
Moderner Editor
Blockbasierter Editor mit Rich-Media-Einbettungen, Galerien und Code-Injektion, konzipiert für die Veröffentlichung von Langform-Inhalten.
Headless CMS API
Content- und Admin-APIs ermöglichen es Ihnen, Inhalte für jedes Frontend-Framework bereitzustellen, während Ghost als Backend dient.
SEO und Planung
Integrierte SEO-Optimierung, automatische Sitemaps und Inhaltsplanung sorgen dafür, dass Ihre Publikation leistungsfähig und organisiert bleibt.
Warum Sie Ghost auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.