Grocy ist ein webbasiertes Haushaltsverwaltungssystem, das auf der Lebensmittelbestandsverwaltung basiert. Es verfolgt, was Sie haben, wann es ablÃ¤uft und wie viel Sie verbrauchen, und nutzt diese Daten dann, um genaue Einkaufslisten zu erstellen, Verschwendung zu vermeiden und Ihnen bei der Planung von Rezepten aus bereits vorhandenen Zutaten in der Speisekammer zu helfen.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Haushaltsbestandsdaten privat bleiben, von jedem FamiliengerÃ¤t aus zugÃ¤nglich sind, egal ob zu Hause oder im GeschÃ¤ft, und niemals an ein Abonnement gebunden oder von einem Anbieter abgeschaltet werden. Der schlanke PHP- und SQLite-Stack lÃ¤uft bequem neben anderen Diensten selbst auf einem bescheidenen VPS.