Eclipse Mosquitto mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichter Open-Source MQTT-Broker zum Verbinden von IoT-Geräten, Sensoren und Anwendungen mit Publish/Subscribe-Messaging.
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Was Sie mit Eclipse Mosquitto erstellen können
Eclipse Mosquitto ist die Referenz-Open-Source-Implementierung des MQTT-Protokolls, die die Versionen 5.0, 3.1.1 und 3.1 unterstützt. Der minimale binäre Overhead von MQTT und das Publish/Subscribe-Modell machen es zur Standardwahl für IoT-Sensornetzwerke, Smart-Home-Zentralen und jede Anwendung, bei der Bandbreite und Akkulaufzeit eine Rolle spielen. Mosquitto wird in Produktionsumgebungen eingesetzt, die von einzelnen Raspberry Pi Heiminstallationen bis hin zu großen industriellen IoT-Bereitstellungen reichen.
Diese Vorlage stellt Mosquitto mit standardmäßig aktivierter Passwortauthentifizierung und persistentem Speicher für Nachrichtendaten und Konfiguration bereit. Self-Hosting bietet Ihnen unbegrenzte Verbindungen und Nachrichten ohne gerätebezogene Gebühren, volle Kontrolle über Zugriffssteuerungslisten und eine konsistente Zustellung mit geringer Latenz, die gemeinsam genutzte Cloud-Broker nicht garantieren können.
Wichtige Funktionen von Eclipse Mosquitto
MQTT-Protokollunterstützung
Unterstützt MQTT-Versionen 5.0, 3.1.1 und 3.1 und gewährleistet so die Kompatibilität mit der gesamten Palette von IoT-Geräten, Bibliotheken und Client-Tools.
Passwort-Authentifizierung
Vorkonfigurierte passwortbasierte Authentifizierung blockiert unautorisierte Verbindungen ab dem Start des Brokers, ohne dass eine zusätzliche Einrichtung erforderlich ist.
Nachrichtenpersistenz
Beibehaltene Nachrichten und QoS-Zustellgarantien überleben Broker-Neustarts, wodurch sichergestellt wird, dass Geräte, die sich nach Ausfallzeiten wieder verbinden, verpasste Updates erhalten.
Themen-Zugriffskontrolle
ACL-Regeln schränken ein, welche Clients bestimmte Topics veröffentlichen oder abonnieren können, was eine feingranulare Multi-Tenant-Broker-Konfiguration ermöglicht.
TLS-Verschlüsselung
Native TLS/SSL-Unterstützung verschlüsselt alle Client-Verbindungen und schützt Sensordaten und Steuerbefehle während der Übertragung über unvertrauenswürdige Netzwerke.
Warum Sie Eclipse Mosquitto auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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