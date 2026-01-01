Eclipse Mosquitto ist die Referenz-Open-Source-Implementierung des MQTT-Protokolls, die die Versionen 5.0, 3.1.1 und 3.1 unterstützt. Der minimale binäre Overhead von MQTT und das Publish/Subscribe-Modell machen es zur Standardwahl für IoT-Sensornetzwerke, Smart-Home-Zentralen und jede Anwendung, bei der Bandbreite und Akkulaufzeit eine Rolle spielen. Mosquitto wird in Produktionsumgebungen eingesetzt, die von einzelnen Raspberry Pi Heiminstallationen bis hin zu großen industriellen IoT-Bereitstellungen reichen.

Diese Vorlage stellt Mosquitto mit standardmäßig aktivierter Passwortauthentifizierung und persistentem Speicher für Nachrichtendaten und Konfiguration bereit. Self-Hosting bietet Ihnen unbegrenzte Verbindungen und Nachrichten ohne gerätebezogene Gebühren, volle Kontrolle über Zugriffssteuerungslisten und eine konsistente Zustellung mit geringer Latenz, die gemeinsam genutzte Cloud-Broker nicht garantieren können.