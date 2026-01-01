FileGator als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Mehrbenutzer-Dateimanager mit rollenbasierten Berechtigungen, Archivunterstützung und Medienvorschau – keine Datenbank erforderlich.
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Was Sie mit FileGator erstellen können
FileGator ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dateimanager, der eine übersichtliche Weboberfläche zum Hochladen, Herunterladen, Organisieren und Teilen von Dateien auf Ihrem Server bietet. Basierend auf einer Flat-File-Architektur ohne Datenbankabhängigkeit, läuft es als ein einziger schlanker Dienst, wobei Benutzerkonten und Berechtigungen in einer einfachen JSON-Datei gespeichert sind. Rollenbasierter Zugriff ermöglicht es Ihnen, Admin-, Benutzer- und Gastkonten zu erstellen – jedes mit konfigurierbaren Berechtigungen zum Lesen, Schreiben, Hochladen, Herunterladen, Umbenennen, Löschen und Archivieren von Dateien.
Das Selbst-Hosting von FileGator auf Ihrem VPS hält alle Dateien auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Speicherkontingente, ohne Abonnementgebühren und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Es läuft mit minimalen Ressourcen, wodurch es einfach ist, es neben anderen Diensten bereitzustellen, ohne einen vollständigen Server für die Dateiverwaltung zu dedizieren.
Wichtige Funktionen von FileGator
Mehrbenutzerberechtigungen
Erstellen Sie Administrator-, Benutzer- und Gastkonten mit unabhängigen Berechtigungen pro Vorgang – steuern Sie, wer Dateien separat lesen, hochladen, herunterladen, umbenennen, löschen und archivieren kann.
Keine Datenbank erforderlich
Alle Benutzerkonten und Konfigurationen werden in flachen JSON-Dateien gespeichert, wodurch die Datenbankanforderung entfällt und die Bereitstellung einfach und portabel bleibt.
Archivverwaltung
ZIP-Archive über den Browser erstellen und entpacken, ohne SSH oder Befehlszeilentools, was Massendateiübertragungen und Backups unkompliziert macht.
Öffentliche Freigabelinks
Generieren Sie öffentliche Download-Links für Dateien oder Ordner, damit externe Empfänger auf bestimmte Inhalte zugreifen können, ohne ein Konto auf dem Server zu benötigen.
Medienvorschau
Vorschau von Bildern, Videos, Audio- und Textdateien direkt im Browser – kein Download erforderlich, um die richtige Datei vor dem Teilen zu bestätigen.
Warum Sie FileGator auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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