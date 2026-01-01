FileGator ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dateimanager, der eine übersichtliche Weboberfläche zum Hochladen, Herunterladen, Organisieren und Teilen von Dateien auf Ihrem Server bietet. Basierend auf einer Flat-File-Architektur ohne Datenbankabhängigkeit, läuft es als ein einziger schlanker Dienst, wobei Benutzerkonten und Berechtigungen in einer einfachen JSON-Datei gespeichert sind. Rollenbasierter Zugriff ermöglicht es Ihnen, Admin-, Benutzer- und Gastkonten zu erstellen – jedes mit konfigurierbaren Berechtigungen zum Lesen, Schreiben, Hochladen, Herunterladen, Umbenennen, Löschen und Archivieren von Dateien.

Das Selbst-Hosting von FileGator auf Ihrem VPS hält alle Dateien auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Speicherkontingente, ohne Abonnementgebühren und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Es läuft mit minimalen Ressourcen, wodurch es einfach ist, es neben anderen Diensten bereitzustellen, ohne einen vollständigen Server für die Dateiverwaltung zu dedizieren.