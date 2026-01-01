Prowlarr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Zentralisierter Indexer-Manager für den arr-Stack — konfigurieren Sie über 500 Torrent- und Usenet-Indexer einmal und synchronisieren Sie sie automatisch mit all Ihren Medien-Apps.
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Was Sie mit Prowlarr erstellen können
Prowlarr ist der Indexer-Hub für das arr-Medienautomatisierungs-Ökosystem. Anstatt jeden Tracker und Usenet-Anbieter separat in Sonarr, Radarr, Lidarr und Readarr zu konfigurieren, fügen Sie sie einmal in Prowlarr hinzu, und es synchronisiert die Konfiguration automatisch mit jeder verbundenen App. Mit Unterstützung für über 500 Indexer, integrierter Zustandsüberwachung und Flaresolverr-Integration für Cloudflare-geschützte Websites eliminiert Prowlarr den wiederholten Wartungsaufwand, der mit einem Multi-App-Medienstapel einhergeht.
Der Betrieb von Prowlarr auf einem VPS gewährleistet rund um die Uhr Indexer-Zustandsprüfungen und sofortige Synchronisierung über alle Ihre Medien-Apps hinweg, mit Netzwerkgeschwindigkeiten auf Unternehmensniveau für schnelle Suchergebnisse und persistentem Speicher, der Ihre Anmeldeinformationen für private Tracker und benutzerdefinierten Indexer-Definitionen schützt.
Wichtige Funktionen von Prowlarr
Zentralisierte Indexer-Verwaltung
Fügen Sie einen beliebigen Torrent-Tracker oder Usenet-Indexer einmal in Prowlarr hinzu, und die Konfiguration wird automatisch an jede verbundene arr-App übertragen – keine doppelte Einrichtung erforderlich.
500+ Indexer unterstützt
Vorkonfigurierte Definitionen decken Hunderte von öffentlichen und privaten Trackern und Usenet-Anbietern ab, mit Cardigann YAML-Unterstützung zum Hinzufügen benutzerdefinierter Quellen.
Gesundheitsüberwachung
Prowlarr testet Indexer kontinuierlich und kennzeichnet Fehler mit detaillierten Statusberichten, sodass Sie defekte Tracker erkennen, bevor diese stillschweigend keine Ergebnisse mehr liefern.
Flaresolverr Integration
Integrierte Unterstützung für Flaresolverr ermöglicht Prowlarr, den Cloudflare-Bot-Schutz auf Indexern zu umgehen, die sonst für automatisierte Tools unzugänglich wären.
Suche und Statistiken
Führen Sie manuelle Suchen gleichzeitig über alle Indexer hinweg durch und überprüfen Sie die Abfrageanzahl pro Indexer, die Erfassungsraten und den Leistungsverlauf von einem einzigen Dashboard aus.
Warum Sie Prowlarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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