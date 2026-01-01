Pterodactyl mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Verwaltungspanel für Gameserver mit Docker-Isolation, Echtzeitkonsole und Unterstützung für Hunderte von Spielen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pterodactyl erstellen können
Pterodactyl ist das führende Open-Source-Verwaltungspanel für Spielserver, dem Hosting-Anbieter und Gaming-Communities weltweit vertrauen. Jeder Spielserver läuft in einem eigenen Docker-Container, was Ressourcenkonflikte verhindert und einen kompromittierten Server davon abhält, andere auf derselben Maschine zu beeinträchtigen. Die moderne React-basierte Oberfläche bietet Serverbesitzern Echtzeit-Konsolenzugriff, Dateiverwaltung, Backup-Planung und Ressourcenüberwachung.
Das Selbst-Hosting von Pterodactyl eliminiert die pro Server anfallenden Gebühren von verwalteten Hosting-Plattformen und gibt Administratoren die volle Kontrolle über Branding, Authentifizierungs-Integrationen und benutzerdefinierte Eggs für nicht unterstützte Spiele. Diese Bereitstellung umfasst das Panel mit MariaDB und Redis – Wings muss separat auf Knoten installiert werden, auf denen die Spielserver ausgeführt werden.
Wichtige Funktionen von Pterodactyl
Docker Isolation
Jeder Gameserver läuft in einem eigenen Container, wodurch Ressourcenkonflikte vermieden werden und das Hostsystem sicher bleibt, selbst wenn ein Server kompromittiert wird.
Echtzeit-Konsole
Die WebSocket-gestützte Webkonsole bietet Spielern und Administratoren Live-Zugriff auf Serverausgabe und Befehle direkt aus dem Browser.
Automatisierte Backups
Integrierte Backup-Planung speichert Server-Snapshots auf S3-kompatiblem Speicher und schützt so Spielweltdaten ohne manuelles Eingreifen.
Mehrknoten-Skalierung
Verwalten Sie Spielserver, die auf mehrere physische Maschinen verteilt sind, über ein einziges Panel und skalieren Sie die Kapazität durch Hinzufügen von Wings-Knoten, wenn die Nachfrage steigt.
Community Eier
Hunderte von der Community beigesteuerte Eggs decken Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike und mehr ab – jedes unterstützte Spiel in Sekundenschnelle bereitstellen.
Warum Sie Pterodactyl auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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