Mathesar mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Oberfläche im Tabellenkalkulationsstil zum Erkunden und Bearbeiten von PostgreSQL-Datenbanken, ohne SQL schreiben zu müssen.
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Was Sie mit Mathesar erstellen können
Mathesar ist eine Open-Source-Webanwendung, die eine Tabellenkalkulations-ähnliche Oberfläche über jede PostgreSQL-Datenbank legt. Anstatt Ihre Datenbank zu ersetzen, verbindet sie sich direkt über native PostgreSQL-Rollen und -Berechtigungen, sodass jeder Benutzer genau die Daten sieht, auf die er zugreifen darf – ohne dass eine separate Identitätsschicht erforderlich ist.
Das Selbst-Hosting von Mathesar behält Ihre Daten unter Ihrer Kontrolle und bietet gleichzeitig nicht-technischen Teammitgliedern eine Möglichkeit, Datensätze über eine vertraute Rasteroberfläche abzufragen, zu filtern und zu bearbeiten. Entwickler behalten vollen Zugriff auf das zugrunde liegende Postgres-Schema, was bedeutet, dass Mathesar neben Ihren bestehenden Tools funktioniert, anstatt sie zu ersetzen.
Wichtige Funktionen von Mathesar
Bearbeitung im Tabellenkalkulationsstil
Durchsuchen, filtern, sortieren und Zeilen in jeder Tabelle über ein vertrautes Raster bearbeiten — kein SQL oder Datenbank-Client erforderlich.
Visueller Abfrage-Builder
Erstellen Sie Abfragen mit Joins, Aggregationen und Filtern über eine Point-and-Click-Oberfläche, die mit Ihrem Postgres-Schema synchron bleibt.
Nativ e Zugriffssteuerung
Mathesar verwendet echte PostgreSQL-Rollen und -Berechtigungen, sodass das, was Benutzer sehen und bearbeiten können, immer durch die eigenen Sicherheitsregeln Ihrer Datenbank geregelt wird.
CSV-Import und -Export
Laden Sie CSV- oder TSV-Dateien direkt in Tabellen hoch, oder exportieren Sie jede Ansicht in eine Tabelle zur Offline-Analyse.
Freigebbare Datenformulare
Erstellen Sie einfache Eingabeformulare, die es Mitarbeitern ermöglichen, Zeilen zu einer Tabelle hinzuzufügen, ohne die vollständige Datenbankschnittstelle offenzulegen.
Warum Sie Mathesar auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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