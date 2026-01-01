Mathesar ist eine Open-Source-Webanwendung, die eine Tabellenkalkulations-ähnliche Oberfläche über jede PostgreSQL-Datenbank legt. Anstatt Ihre Datenbank zu ersetzen, verbindet sie sich direkt über native PostgreSQL-Rollen und -Berechtigungen, sodass jeder Benutzer genau die Daten sieht, auf die er zugreifen darf – ohne dass eine separate Identitätsschicht erforderlich ist.

Das Selbst-Hosting von Mathesar behält Ihre Daten unter Ihrer Kontrolle und bietet gleichzeitig nicht-technischen Teammitgliedern eine Möglichkeit, Datensätze über eine vertraute Rasteroberfläche abzufragen, zu filtern und zu bearbeiten. Entwickler behalten vollen Zugriff auf das zugrunde liegende Postgres-Schema, was bedeutet, dass Mathesar neben Ihren bestehenden Tools funktioniert, anstatt sie zu ersetzen.