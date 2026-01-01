Elasticsearch mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Verteilte Such- und Analyse-Engine, basierend auf Apache Lucene, fÃ¼r Volltextsuche, Protokollierung und Echtzeit-Datenanalyse.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Elasticsearch
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Elasticsearch erstellen kÃ¶nnen
Elasticsearch ist eine verteilte, RESTful Such- und Analyse-Engine im Herzen des Elastic Stack. Basierend auf Apache Lucene bietet es Volltextsuche, komplexe Aggregationen und nahezu Echtzeit-Indizierung Ã¼ber riesige DatensÃ¤tze hinweg. Seine verteilte Architektur unterstÃ¼tzt automatische Sharding und Replikation, was eine horizontale Skalierbarkeit von einem einzelnen Knoten zu einem groÃŸen Cluster ermÃ¶glicht.
Das Selbst-Hosting von Elasticsearch auf Ihrem VPS bietet Ihnen dedizierte Ressourcen fÃ¼r eine konsistente Abfrageleistung, volle Kontrolle Ã¼ber die Indexkonfiguration und Aufbewahrungsrichtlinien sowie die MÃ¶glichkeit, es in Ihre eigene Logging-, Monitoring- und Anwendungs-Stack zu integrieren, ohne dokumentenbasierte Preise oder AnbieterbeschrÃ¤nkungen.
Wichtige Funktionen von Elasticsearch
Volltextsuche
Leistungsstarke, relevanzgewichtete Suche mit Hervorhebung, Fuzzy-Matching und SynonymunterstÃ¼tzung, basierend auf der ausgereiften Apache Lucene Bibliothek.
Echtzeit-Indizierung
Dokumente werden innerhalb von Millisekunden nach der Aufnahme durchsuchbar, was nahezu Echtzeit-Analysen und Live-Suchen Ã¼ber kontinuierlich aktualisierte DatensÃ¤tze ermÃ¶glicht.
Erweiterte Aggregationen
Berechnen Sie Metriken, Histogramme und mehrstufige Gruppierungen in einer einzigen Abfrage, um interaktive Dashboards und Business-Intelligence-Berichte zu ermÃ¶glichen.
Verteilte Architektur
Automatische Sharding und Replikation verteilen Daten Ã¼ber Knoten fÃ¼r hohe VerfÃ¼gbarkeit und horizontale Skalierbarkeit bei wachsendem Datenvolumen.
RESTful JSON API
Einfache HTTP/JSON-Schnittstelle ermÃ¶glicht jeder Programmiersprache, Daten abzufragen, zu indizieren und zu verwalten, ohne proprietÃ¤re Treiber oder komplexe Client-Einrichtung.
Warum Sie Elasticsearch auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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