Microcks ist eine Open-Source-, Cloud-native Plattform zum Mocken und Testen von APIs über alle wichtigen Protokolle hinweg — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP und AsyncAPI. Anstatt handgeschriebene Stubs zu pflegen, importieren Teams ihre bestehenden API-Verträge und Microcks generiert automatisch realistische Mocks, die das Verhalten realer Dienste widerspiegeln, was die Entwicklung beschleunigt, ohne auf Backend-Teams warten zu müssen.

Als CNCF Incubating-Projekt ist Microcks für die CI/CD-Integration konzipiert und fügt sich nahtlos in DevOps-Pipelines ein. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre API-Testdaten, eliminiert externe SaaS-Abhängigkeiten und ermöglicht es Ihnen, interne Dienste zu mocken, die Cloud-Testplattformen niemals erreichen können.