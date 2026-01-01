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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Microcks erstellen können

Microcks ist eine Open-Source-, Cloud-native Plattform zum Mocken und Testen von APIs über alle wichtigen Protokolle hinweg — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP und AsyncAPI. Anstatt handgeschriebene Stubs zu pflegen, importieren Teams ihre bestehenden API-Verträge und Microcks generiert automatisch realistische Mocks, die das Verhalten realer Dienste widerspiegeln, was die Entwicklung beschleunigt, ohne auf Backend-Teams warten zu müssen.

Als CNCF Incubating-Projekt ist Microcks für die CI/CD-Integration konzipiert und fügt sich nahtlos in DevOps-Pipelines ein. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre API-Testdaten, eliminiert externe SaaS-Abhängigkeiten und ermöglicht es Ihnen, interne Dienste zu mocken, die Cloud-Testplattformen niemals erreichen können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Microcks

Multi-Protokoll-API-Mocking

Simulieren Sie REST-, GraphQL-, gRPC-, SOAP- und AsyncAPI-Dienste von einer einzigen Plattform aus – keine separaten Tools für jedes Protokoll erforderlich.

Vertragsgesteuertes Testen

Importieren Sie OpenAPI-, AsyncAPI-, Postman- oder gRPC-Spezifikationen und überprüfen Sie automatisch, ob Ihre Implementierungen den vereinbarten Verträgen in CI/CD-Pipelines entsprechen.

Dynamische Antwortgenerierung

Verwenden Sie Templating und Ausdrücke in Mock-Antworten, um realistische, vielfältige Daten anstelle von statischen Fixtures zu generieren und so die Testabdeckung zu verbessern.

CI/CD-Pipeline-Integration

Die native Unterstützung für GitHub Actions, Jenkins und Tekton ermöglicht es Ihnen, Konformitätstests bei jedem Commit automatisch und ohne manuelles Eingreifen durchzuführen.

Postman-Sammlungsimport

Verwenden Sie Ihre bestehenden Postman-Sammlungen als Mock-Definitionen und Test-Suites wieder und schützen Sie so die Investition, die Ihr Team bereits in die API-Dokumentation getätigt hat.

Warum Sie Microcks auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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