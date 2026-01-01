Drupal mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-CMS in Unternehmensqualität, das Millionen von Websites weltweit betreibt, von persönlichen Blogs bis hin zu großen Regierungsportalen.
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Was Sie mit Drupal erstellen können
Drupal ist ein ausgereiftes Content-Management-System der Enterprise-Klasse, dem Regierungen, Universitäten, Medienunternehmen und Fortune-500-Organisationen weltweit vertrauen. Seine modulare Architektur und das umfangreiche Ökosystem von über 50.000 beigesteuerten Modulen ermöglichen es Teams, von einer einfachen redaktionellen Website bis hin zu einer komplexen digitalen Multi-Site-Plattform alles zu erstellen, ohne eine Zeile benutzerdefinierten Codes anfassen zu müssen.
Die Headless-CMS-Funktionen von Drupal, die robuste API-Schicht und das granulare Berechtigungssystem machen es zu einer hervorragenden Lösung für Organisationen, die Inhalte über mehrere Kanäle – Web, Mobil und darüber hinaus – verwalten müssen, während strenge redaktionelle Workflows und Compliance-Anforderungen eingehalten werden. Diese Bereitstellung koppelt Drupal mit einem PostgreSQL-Backend für Zuverlässigkeit und Leistung auf Produktionsniveau.
Wichtige Funktionen von Drupal
Flexible Inhaltsmodellierung
Definieren Sie benutzerdefinierte Inhaltstypen und Felder, um Ihren redaktionellen Workflow exakt abzubilden, ohne durch eine feste Datenstruktur eingeschränkt zu sein.
Headless CMS und REST API
Stellen Sie Inhalte über eine RESTful- oder JSON:API-Schnittstelle bereit, damit Front-End-Teams individuelle Erlebnisse in jedem beliebigen Framework erstellen können.
Granulare Rollen und Berechtigungen
Steuern Sie genau, was jede Benutzerrolle in der gesamten Website-Hierarchie erstellen, bearbeiten, veröffentlichen oder löschen kann.
Mehrsprachige Unterstützung
Die integrierte Übersetzungs- und Sprachverwaltung ermöglicht es Ihnen, Inhalte in Dutzenden von Sprachen von einer einzigen Installation aus zu veröffentlichen.
Umfangreiches Modul-Ökosystem
Über 50.000 beigesteuerte Module erweitern Drupal um E-Commerce, SEO, Medienverwaltung und Integrationen von Drittanbieterdiensten.
Warum Sie Drupal auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.