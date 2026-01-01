Drupal ist ein ausgereiftes Content-Management-System der Enterprise-Klasse, dem Regierungen, Universitäten, Medienunternehmen und Fortune-500-Organisationen weltweit vertrauen. Seine modulare Architektur und das umfangreiche Ökosystem von über 50.000 beigesteuerten Modulen ermöglichen es Teams, von einer einfachen redaktionellen Website bis hin zu einer komplexen digitalen Multi-Site-Plattform alles zu erstellen, ohne eine Zeile benutzerdefinierten Codes anfassen zu müssen.

Die Headless-CMS-Funktionen von Drupal, die robuste API-Schicht und das granulare Berechtigungssystem machen es zu einer hervorragenden Lösung für Organisationen, die Inhalte über mehrere Kanäle – Web, Mobil und darüber hinaus – verwalten müssen, während strenge redaktionelle Workflows und Compliance-Anforderungen eingehalten werden. Diese Bereitstellung koppelt Drupal mit einem PostgreSQL-Backend für Zuverlässigkeit und Leistung auf Produktionsniveau.