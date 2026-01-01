PicoClaw ist ein unabhängiger Open-Source-KI-Assistent, der von Sipeed initiiert und komplett in Go von Grund auf neu geschrieben wurde. Das Projekt wurde durch einen Selbst-Bootstrapping-Prozess neu aufgebaut – der KI-Agent selbst steuerte die Architekturmigration und Code-Optimierung – wodurch ein einziges statisches Binärprogramm entstand, das in weniger als einer Sekunde startet und auf einem einzigen CPU-Kern läuft.

Entwickelt, um winzig, schnell und überall einsetzbar zu sein, führt PicoClaw die gleichen Workloads aus wie wesentlich schwerere Agenten-Frameworks, während es nur etwa 10 MB RAM verbraucht. Das Selbst-Hosting des Launchers auf einem VPS bietet Ihnen eine browserbasierte Konsole, persistente Konfiguration und ein langlebiges Gateway, das Ihr gewähltes LLM mit Telegram, Discord, Matrix, WeChat und jedem MCP-Server verbindet, auf den Sie es richten.