Bis zu 69 % Rabatt auf eXeLearning

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Open-Source-Autorenwerkzeug zum Erstellen interaktiver SCORM- und HTML5-Lernressourcen.

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KI-verwalteter VPS
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit eXeLearning erstellen kÃ¶nnen

eXeLearning ist eine AGPL-lizenzierte Autorenumgebung, die von PÃ¤dagogen und Instructional Designern genutzt wird, um interaktive Lerninhalte ohne Programmierung zu erstellen. UnterstÃ¼tzt vom spanischen Bildungsministerium und einem Netzwerk regionaler Verwaltungen, konzentriert es sich auf die Erstellung standardbasierter Ressourcen, die in jedem Learning Management System funktionieren.

Das Selbst-Hosting von eXeLearning auf Ihrem VPS hÃ¤lt Kursmaterialien, studentenorientierte Exporte und Autorenzugangsdaten vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Teams kÃ¶nnen in Echtzeit zusammenarbeiten, Exporte nach Moodle oder jedes andere LMS verÃ¶ffentlichen und die LizenzbeschrÃ¤nkungen sowie Datenschutzbedenken von Cloud-Autorendiensten vermeiden.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von eXeLearning

Interaktive iDevices

Einbettbare Komponenten fÃ¼r Quizze, Fallstudien, Multimedia und reflexive AktivitÃ¤ten verwandeln statische Inhalte in strukturierte interaktive Lektionen.

SCORM- und HTML5-Export

VerÃ¶ffentlichen Sie Kurse als SCORM-Pakete, IMS-Inhalte oder eigenstÃ¤ndige HTML5-Websites, damit sie in jedem LMS oder auf einfachem Webhosting ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen.

Echtzeit-Zusammenarbeit

Mehrere Autoren kÃ¶nnen dasselbe Projekt gleichzeitig Ã¼ber die integrierte Yjs WebSocket-Synchronisierung bearbeiten, die den Arbeitsablauf moderner Dokumenteneditoren widerspiegelt.

Moodle-Integration

Ãœbertragen Sie fertige Kurse direkt als einsatzbereite AktivitÃ¤ten in Moodle, wodurch der manuelle Upload-Schritt zwischen Erstellung und VerÃ¶ffentlichung entfÃ¤llt.

Mehrsprachige BenutzeroberflÃ¤che

Native UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Englisch, Spanisch, Katalanisch, Baskisch, Galizisch, Valencianisch und Esperanto macht es geeignet fÃ¼r regionale und bilinguale Bildungsprogramme.

Offene barrierefreie Standards

Generierte Inhalte folgen den Richtlinien fÃ¼r Web-Barrierefreiheit und offenen Formaten, wodurch sichergestellt wird, dass Ressourcen Ã¼ber Jahre hinweg nutzbar und portabel bleiben.

Warum Sie eXeLearning auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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