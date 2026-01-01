Convoy mit einem Klick installieren.
Cloud-natives Open-Source-Webhooks-Gateway zum Erfassen, Speichern, Debuggen und zur zuverlässigen Zustellung von Millionen von Webhook-Ereignissen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Convoy erstellen können
Convoy ist ein quelloffenes, Cloud-natives Webhooks-Gateway, das entwickelt wurde, um Millionen von Webhook-Ereignissen sicher zu erfassen, zu speichern, zu debuggen, zu liefern und in großem Maßstab zu verwalten. Entwickelt für Ingenieurteams, die Ereignisse an Kunden senden oder von Drittanbietern empfangen, löst es den operativen Aufwand beim Aufbau einer zuverlässigen Webhook-Infrastruktur — automatische Wiederholungen, Signaturprüfung, Dead-Letter-Behandlung und ein vollständiges Admin-Dashboard zur Überprüfung jeder Zustellung.
Das Selbst-Hosting von Convoy hält Ereignis-Payloads, Kunden-Endpunkte und Zustellungsprotokolle innerhalb Ihres VPS, ohne ereignisbasierte Preisgestaltung und ohne Einblick Dritter in Ihren Datenverkehr. PostgreSQL und Redis werden vorkonfiguriert geliefert, sodass das Gateway ab der ersten Bereitstellung für Produktions-Webhook-Workloads bereit ist.
Wichtige Funktionen von Convoy
Zuverlässige Lieferung
Automatische exponentielle und lineare Wiederholungsstrategien verhindern, dass vorübergehende Ausfälle an Kundenendpunkten zum Verlust von Webhook-Ereignissen führen.
Signaturprüfung
Signieren Sie ausgehende Anfragen mit HMAC und verifizieren Sie eingehende Webhooks, damit jedes Ereignis von Sender und Empfänger vertraut werden kann.
Admin-Dashboard
Überprüfen, filtern und wiederholen Sie jede Webhook-Zustellung über eine integrierte Benutzeroberfläche, ohne eigene Debugging-Tools schreiben zu müssen.
Zwei-Wege-Gateway
Fungiert sowohl als ausgehender Publisher für Kunden als auch als eingehendes Gateway zum sicheren Empfangen von Webhooks Dritter.
Skalierbare Worker
Separate Web- und Agentenprozesse ermöglichen es Ihnen, den Ingestions- und Bereitstellungsdurchsatz unabhängig voneinander mit wachsendem Ereignisvolumen zu skalieren.
Selbst gehostete Daten
Webhook-Payloads, Endpunkt-Geheimnisse und der Zustellverlauf bleiben auf Ihrer Infrastruktur, ohne ereignisbasierte SaaS-Gebühren.
Warum Sie Convoy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.