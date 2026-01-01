Convoy ist ein quelloffenes, Cloud-natives Webhooks-Gateway, das entwickelt wurde, um Millionen von Webhook-Ereignissen sicher zu erfassen, zu speichern, zu debuggen, zu liefern und in großem Maßstab zu verwalten. Entwickelt für Ingenieurteams, die Ereignisse an Kunden senden oder von Drittanbietern empfangen, löst es den operativen Aufwand beim Aufbau einer zuverlässigen Webhook-Infrastruktur — automatische Wiederholungen, Signaturprüfung, Dead-Letter-Behandlung und ein vollständiges Admin-Dashboard zur Überprüfung jeder Zustellung.

Das Selbst-Hosting von Convoy hält Ereignis-Payloads, Kunden-Endpunkte und Zustellungsprotokolle innerhalb Ihres VPS, ohne ereignisbasierte Preisgestaltung und ohne Einblick Dritter in Ihren Datenverkehr. PostgreSQL und Redis werden vorkonfiguriert geliefert, sodass das Gateway ab der ersten Bereitstellung für Produktions-Webhook-Workloads bereit ist.