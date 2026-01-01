Grimoire ist ein Open-Source-Lesezeichen-Manager, der als dauerhaftes, durchsuchbares Zuhause für alles konzipiert ist, was Sie aus dem Web speichern. Er speichert Lesezeichen mit automatischer Metadatenextraktion – Seitentitel, Beschreibung, Favicon und Screenshot – damit Ihre Sammlung lange nützlich bleibt, nachdem Sie vergessen haben, warum Sie etwas gespeichert haben.

Im Gegensatz zu Browser-Lesezeichenordnern, die mit Anbieter-Clouds synchronisiert werden, hält das Selbst-Hosting von Grimoire auf Ihrem VPS Ihre Leseverläufe, Forschungslinks und gespeicherten Ressourcen vollständig privat. Ein einziger Container mit integriertem SQLite-Speicher bedeutet, dass nichts gewartet werden muss – einfach speichern, taggen und suchen.