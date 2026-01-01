Checkmate mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Serverüberwachungsplattform zur Verfolgung von Uptime, Leistung und Infrastrukturzustand in Echtzeit.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Checkmate
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Checkmate erstellen können
Checkmate ist eine Open-Source-Serverüberwachungsanwendung, die die Uptime, Leistung und den Zustand Ihrer Server und Dienste von einem einzigen webbasierten Dashboard aus verfolgt. Sie bietet konfigurierbare Zustandsprüfungen, Echtzeit-Alarmierung, historische Trendanalysen, Google PageSpeed Insights-Integration und Docker-Container-Überwachung – alles, ohne auf einen kostenpflichtigen SaaS-Überwachungsdienst angewiesen zu sein.
Die Bereitstellung von Checkmate auf einem dedizierten VPS hält Ihre Überwachungsinfrastruktur unabhängig von den Systemen, die sie überwacht, wodurch verhindert wird, dass ein einzelner Ausfall sowohl Ihre Anwendung als auch Ihre Fähigkeit, diesen zu erkennen, zum Erliegen bringt.
Wichtige Funktionen von Checkmate
Echtzeit-Verfügbarkeitsüberwachung
Überwacht kontinuierlich Ihre Server und Dienste, damit Sie sofort wissen, wenn etwas ausfällt, und nicht erst, nachdem Benutzer sich beschweren.
E-Mail-Ausfallzeit-Benachrichtigungen
Sendet sofortige Benachrichtigungen, wenn Dienste ausfallen und wiederhergestellt werden, und hält Ihr Team so ohne manuelle Dashboard-Prüfungen auf dem Laufenden.
PageSpeed Integration
Ruft Google PageSpeed Insights Metriken zusammen mit Uptime-Daten ab, damit Sie sowohl die Verfügbarkeit als auch die benutzerseitige Leistung an einem Ort verfolgen können.
Docker Container-Überwachung
Überwacht containerisierte Anwendungen über Docker-Socket-Zugriff und bietet gleichzeitig Einblick in den Zustand auf Host- und Containerebene.
Historische Trendanalyse
Speichert die Verfügbarkeitshistorie im Zeitverlauf, damit Sie wiederkehrende Ausfälle identifizieren, die Einhaltung von SLAs messen und Infrastrukturinvestitionen rechtfertigen können.
Warum Sie Checkmate auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.