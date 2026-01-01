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KVM 8
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Erhalten Sie 24 Monate für 527,76 € (regulärer Preis 1.559,76 €). Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Checkmate erstellen können

Checkmate ist eine Open-Source-Serverüberwachungsanwendung, die die Uptime, Leistung und den Zustand Ihrer Server und Dienste von einem einzigen webbasierten Dashboard aus verfolgt. Sie bietet konfigurierbare Zustandsprüfungen, Echtzeit-Alarmierung, historische Trendanalysen, Google PageSpeed Insights-Integration und Docker-Container-Überwachung – alles, ohne auf einen kostenpflichtigen SaaS-Überwachungsdienst angewiesen zu sein.

Die Bereitstellung von Checkmate auf einem dedizierten VPS hält Ihre Überwachungsinfrastruktur unabhängig von den Systemen, die sie überwacht, wodurch verhindert wird, dass ein einzelner Ausfall sowohl Ihre Anwendung als auch Ihre Fähigkeit, diesen zu erkennen, zum Erliegen bringt.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Checkmate

Echtzeit-Verfügbarkeitsüberwachung

Überwacht kontinuierlich Ihre Server und Dienste, damit Sie sofort wissen, wenn etwas ausfällt, und nicht erst, nachdem Benutzer sich beschweren.

E-Mail-Ausfallzeit-Benachrichtigungen

Sendet sofortige Benachrichtigungen, wenn Dienste ausfallen und wiederhergestellt werden, und hält Ihr Team so ohne manuelle Dashboard-Prüfungen auf dem Laufenden.

PageSpeed Integration

Ruft Google PageSpeed Insights Metriken zusammen mit Uptime-Daten ab, damit Sie sowohl die Verfügbarkeit als auch die benutzerseitige Leistung an einem Ort verfolgen können.

Docker Container-Überwachung

Überwacht containerisierte Anwendungen über Docker-Socket-Zugriff und bietet gleichzeitig Einblick in den Zustand auf Host- und Containerebene.

Historische Trendanalyse

Speichert die Verfügbarkeitshistorie im Zeitverlauf, damit Sie wiederkehrende Ausfälle identifizieren, die Einhaltung von SLAs messen und Infrastrukturinvestitionen rechtfertigen können.

Warum Sie Checkmate auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Uptime Kuma

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Uptime Kuma ist ein schönes, selbst gehostetes Überwachungstool

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Leichtgewichtige Server-Überwachungsplattform mit Docker-Statistiken und Benachrichtigungen

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