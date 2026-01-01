Collabora Online ist eine selbst gehostete Online-Office-Suite, die auf LibreOffice-Technologie basiert und vollständig im Browser läuft. Teams öffnen Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente direkt aus einer Dateispeicher-App wie Nextcloud, Seafile oder Pydio Cells und bearbeiten sie in Echtzeit gemeinsam mit Live-Cursorn, Kommentaren, Änderungsverfolgung und sofortigen Vorschauen – kein Desktop-Client, kein Microsoft 365, kein Google Workspace erforderlich.

Das Selbst-Hosting von Collabora auf Ihrem eigenen VPS hält jedes Dokument, jede Tabelle und jede Präsentation auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Kombinieren Sie es mit einer der Dateispeicher-Apps in diesem Katalog, um Ihrem Team einen vollständigen On-Premise-Ersatz für Cloud-Office-Suiten zu bieten, mit voller Dateiformatkompatibilität und ohne Pro-Benutzer-Gebühren.