Leantime als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Projektmanagement-Plattform, entwickelt für Nicht-Projektmanager, die Strategie-, Planungs- und Umsetzungstools kombiniert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Leantime erstellen können
Leantime ist ein Open-Source-Projektmanagementsystem, das speziell für Teams entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Koordination ohne komplexe PM-Methodologien benötigen. Es kombiniert Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Zeiterfassungen, Wikis und einzigartige strategische Tools wie Lean Canvas und SWOT-Analyse in einer kohärenten Plattform – verfügbar in über 20 Sprachen mit LDAP- und OIDC-Unterstützung für Unternehmensumgebungen.
Das Selbst-Hosting von Leantime auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Projekte und keine Lizenzkosten pro Benutzer. Ihre Projektdaten, strategischen Pläne und Teamhistorie bleiben auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, unterstützt durch MariaDB für zuverlässige Persistenz.
Wichtige Funktionen von Leantime
Mehrere Aufgabenansichten
Wechseln Sie zwischen Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Kalender-, Listen- und Tabellenansichten, um sich an die bevorzugte Arbeitsweise Ihres Teams anzupassen.
Strategische Planungswerkzeuge
Erstellen Sie Lean Canvas, Business Model Canvas und SWOT-Analysen direkt in der Plattform, um tägliche Aufgaben mit Geschäftszielen abzustimmen.
Integrierte Zeiterfassung
Erfassen Sie Stunden für Aufgaben und Projekte für eine genaue Abrechnung, Gehaltsabrechnung und Projektkostenanalyse, ohne ein separates Tool zu benötigen.
Unbegrenzte Benutzer
Fügen Sie beliebig viele Teammitglieder mit rollenbasierten Berechtigungen pro Projekt hinzu, ohne Lizenzgebühren pro Platz.
Unternehmensauthentifizierung
Verbinden Sie sich mit LDAP- oder OIDC-Anbietern und aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für unternehmensweite Sicherheitsstandards.
Warum Sie Leantime auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.