Keila mit einem Klick installieren.
Open-Source-Newsletter- und E-Mail-Marketing-Plattform, entwickelt als selbst gehostete Alternative zu Mailchimp, Brevo und Sendinblue.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Keila erstellen kÃ¶nnen
Keila ist eine Open-Source-Newsletter- und E-Mail-Marketing-Plattform, mit der Sie Ihre Abonnentenliste erweitern, segmentieren und erreichen kÃ¶nnen, ohne von Mailchimp, Brevo oder anderen kommerziellen SaaS-Anbietern abhÃ¤ngig zu sein. Entwickelt in Elixir und Phoenix fÃ¼r hohe Zustellbarkeit und gleichzeitigen Durchsatz, bietet es einen Ã¼bersichtlichen Drag-and-Drop-Editor, automatisierte Kampagnen, A/B-Tests, Abonnentensegmentierung und Double-Opt-in-BestÃ¤tigungsablÃ¤ufe â€“ alles unterstÃ¼tzt durch Ihren eigenen SMTP-Anbieter, sodass Sie die volle Kontrolle Ã¼ber den Versandruf und die Kontaktdaten behalten.
Das Selbst-Hosting von Keila auf Ihrem VPS ermÃ¶glicht Newslettern, unabhÃ¤ngigen Verlagen und kleinen Unternehmen unbegrenzte Abonnenten und unbegrenzte Sendungen, ohne die schmerzhaft steigenden Kosten pro Kontakt, die bei mehr als ein paar tausend Lesern anfallen. Verbinden Sie jeden beliebigen SMTP-Anbieter â€“ SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, Ihren eigenen Postfix â€“ und behalten Sie die volle Kontrolle Ã¼ber jede Abonnentenbeziehung.
Wichtige Funktionen von Keila
Drag-and-Drop-Editor
Visueller Newsletter-Editor mit wiederverwendbaren BlÃ¶cken, Bild-Upload und Live-Vorschau macht das Entwerfen von Kampagnen fÃ¼r Nicht-Entwickler zugÃ¤nglich.
Abonnentensegmentierung
Definieren Sie Segmente basierend auf Abonnement-Tags, benutzerdefinierten Feldern oder AktivitÃ¤tsmustern und senden Sie dann gezielte Kampagnen an bestimmte Zielgruppensegmente.
Double-Opt-in-BestÃ¤tigung
Der integrierte BestÃ¤tigungsfluss erzwingt standardmÃ¤ÃŸig das Double Opt-in, schÃ¼tzt den Ruf des Absenders und gewÃ¤hrleistet die Einhaltung von CAN-SPAM und DSGVO.
Eigenes SMTP mitbringen
Verbinden Sie einen beliebigen SMTP-Anbieter â€” SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES oder Ihren eigenen Postfix â€” und Ã¼bernehmen Sie die Kontrolle Ã¼ber Zustellbarkeit und Absenderreputation.
Ã–ffnungs- und Klick-Analysen
Kampagnenbezogenes Ã–ffnungs- und Klick-Tracking mit Abmelderaten und Bounce-Berichterstattung hilft, Betreffzeilen und Inhalte im Laufe der Zeit zu verfeinern.
API und Webhooks
Die vollstÃ¤ndige REST-API- und Webhook-Integration ermÃ¶glicht Ihnen die automatische Synchronisierung von Abonnenten aus externen CRMs, E-Commerce-Plattformen oder Anmeldeformularen.
Warum Sie Keila auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.