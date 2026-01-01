Keila ist eine Open-Source-Newsletter- und E-Mail-Marketing-Plattform, mit der Sie Ihre Abonnentenliste erweitern, segmentieren und erreichen kÃ¶nnen, ohne von Mailchimp, Brevo oder anderen kommerziellen SaaS-Anbietern abhÃ¤ngig zu sein. Entwickelt in Elixir und Phoenix fÃ¼r hohe Zustellbarkeit und gleichzeitigen Durchsatz, bietet es einen Ã¼bersichtlichen Drag-and-Drop-Editor, automatisierte Kampagnen, A/B-Tests, Abonnentensegmentierung und Double-Opt-in-BestÃ¤tigungsablÃ¤ufe â€“ alles unterstÃ¼tzt durch Ihren eigenen SMTP-Anbieter, sodass Sie die volle Kontrolle Ã¼ber den Versandruf und die Kontaktdaten behalten.

Das Selbst-Hosting von Keila auf Ihrem VPS ermÃ¶glicht Newslettern, unabhÃ¤ngigen Verlagen und kleinen Unternehmen unbegrenzte Abonnenten und unbegrenzte Sendungen, ohne die schmerzhaft steigenden Kosten pro Kontakt, die bei mehr als ein paar tausend Lesern anfallen. Verbinden Sie jeden beliebigen SMTP-Anbieter â€“ SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, Ihren eigenen Postfix â€“ und behalten Sie die volle Kontrolle Ã¼ber jede Abonnentenbeziehung.