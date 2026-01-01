Kroki ist eine vereinheitlichte HTTP-API zur Generierung von Diagrammen aus textuellen Beschreibungen. Anstatt separate Tools für jedes Diagrammformat zu installieren und zu warten, fasst Kroki über 30 Diagrammbibliotheken – darunter PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr und Excalidraw – hinter einem einzigen Endpunkt zusammen, der SVG-, PNG- oder PDF-Ausgaben liefert.

Das Selbst-Hosting von Kroki auf Ihrem VPS eliminiert die Abhängigkeit von öffentlichen Rendering-Diensten, hält sensible Architekturdiagramme innerhalb Ihres Netzwerks und ermöglicht Ihnen die Integration der Diagrammgenerierung in Dokumentations-Pipelines, Wikis und CI/CD-Workflows, ohne Ratenbegrenzungen oder dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen.