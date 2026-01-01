Kavita ist ein funktionsreicher, selbst gehosteter digitaler Bibliotheksmanager, der CBZ, CBR, EPUB, PDF und alle gÃ¤ngigen Comic- und E-Book-Formate unterstÃ¼tzt. Er scannt und katalogisiert Ihre Medien automatisch mit automatischer Metadatenextraktion und bietet dedizierte LeseoberflÃ¤chen, die fÃ¼r jeden Inhaltstyp optimiert sind â€“ einschlieÃŸlich zweiseitiger Comic-Ansichten, Rechts-nach-links-Manga-Fluss und Webtoon-Endlos-Scrolling.

Wenn Sie Kavita auf Ihrem eigenen VPS hosten, ist Ihre gesamte Sammlung rund um die Uhr von jedem GerÃ¤t aus verfÃ¼gbar, ohne von der VerfÃ¼gbarkeit Ihrer Heimhardware abhÃ¤ngig zu sein. Die MehrbenutzerunterstÃ¼tzung mit rollenbasierten Berechtigungen ermÃ¶glicht es Familien, eine Bibliothek mit altersgerechten Zugriffskontrollen zu teilen, wÃ¤hrend die OPDS-UnterstÃ¼tzung bedeutet, dass jede kompatible Lese-App eine Verbindung zu Ihrem Server herstellen kann.