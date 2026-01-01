pretix ist eine funktionsreiche Open-Source-Ticketing-Plattform, die speziell für Veranstalter entwickelt wurde, die Tickets verkaufen möchten, ohne pro-Ticket-Gebühren an kommerzielle Dienste wie Eventbrite oder Ticketmaster zu zahlen. Entwickelt und gewartet von der pretix GmbH in Deutschland, betreibt es Tausende von Veranstaltungen weltweit – von kleinen Workshops bis hin zu großen Konferenzen und Festivals – und ist so konzipiert, dass es Momente mit hohem Ticketverkauf ohne Zusammenbrüche bewältigen kann.

Das Selbst-Hosting von pretix auf Ihrem eigenen VPS hält Teilnehmerdaten, Zahlungskonfiguration und Einnahmen unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Anstatt einen Prozentsatz jedes Tickets an ein Drittanbieter-Gateway abzugeben, zahlen Sie eine pauschale Hosting-Gebühr – und bleiben vollständig DSGVO-konform, indem Sie personenbezogene Daten innerhalb der von Ihnen verwalteten Infrastruktur speichern.