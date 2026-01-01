Docker Registry als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Das offizielle private Register zum Speichern, Verteilen und Verwalten Ihrer Docker-Container-Images.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Docker Registry erstellen kÃ¶nnen
Docker Registry ist das offizielle Open-Source-Speicher- und Verteilungssystem fÃ¼r Docker-Images. Der Betrieb einer eigenen Registry bietet Ihrem Team ein privates, hochleistungsfÃ¤higes Repository fÃ¼r Container-Images â€“ so bleibt proprietÃ¤rer Anwendungscode von Ã¶ffentlichen Hubs fern und gleichzeitig werden schnelle, zuverlÃ¤ssige Image-Pulls fÃ¼r Ihre CI/CD-Pipelines und Produktionsbereitstellungen gewÃ¤hrleistet.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass Image-Daten Ihre Infrastruktur niemals verlassen, was die Einhaltung von Datengovernance-Richtlinien vereinfacht und die AbhÃ¤ngigkeit von externen Diensten beseitigt. Sie kontrollieren den Zugriff, Aufbewahrungsrichtlinien und SpeicherkapazitÃ¤t â€“ ohne GebÃ¼hren pro Image oder BandbreitenbeschrÃ¤nkungen, die von gehosteten Registry-Anbietern auferlegt werden.
Wichtige Funktionen von Docker Registry
Privater Bildspeicher
Speichern Sie proprietÃ¤re Container-Images sicher auf Ihrer eigenen Infrastruktur und halten Sie vertraulichen Code von Ã¶ffentlichen Registries fern.
CI/CD-Integration
Die Standard-Docker-Push- und -Pull-API gewÃ¤hrleistet die KompatibilitÃ¤t mit jedem Build-Tool, jeder Pipeline und jeder Orchestrierungsplattform.
Webhook-UnterstÃ¼tzung
LÃ¶sen Sie nachgelagerte Pipeline-Schritte automatisch aus, sobald ein neues Image in die Registry gepusht wird.
Persistenter Ebenen-Cache
Gemeinsamer Layer-Speicher Ã¼ber Images hinweg reduziert den Speicherplatzbedarf drastisch und beschleunigt die Image-Verteilung in Ihrem Team.
Warum Sie Docker Registry auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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