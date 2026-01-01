Jellyseerr ist ein Frontend für Medienanfragen und -verwaltung für selbst gehostete Medienserver, das entwickelt wurde, um Benutzern eine elegante Möglichkeit zu bieten, Inhalte zu entdecken und anzufordern, ohne direkten Zugriff auf Sonarr oder Radarr zu haben. Benutzer durchsuchen einen umfangreichen Katalog, stellen Anfragen und erhalten Benachrichtigungen, wenn Inhalte verfügbar werden – während Administratoren Anfragen genehmigen und die Erfüllung über ein übersichtliches Dashboard verwalten.

Das Selbst-Hosting von Jellyseerr zusammen mit Ihrem Medienserver speichert den gesamten Anforderungsverlauf, Benutzerkonten und Integrationszugangsdaten auf Ihrem eigenen VPS. Benutzer können Inhalte rund um die Uhr von jedem Gerät aus durchsuchen und anfordern, wobei die einmalige Anmeldung (Single Sign-On) über ihre bestehenden Jellyfin-, Emby- oder Plex-Konten das Erlebnis vom ersten Login an nahtlos gestaltet.