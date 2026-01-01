Jellyseerr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Tool zur Verwaltung von Medienanfragen, über das Benutzer Filme und Serien für Jellyfin, Emby und Plex entdecken und anfordern können.
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Was Sie mit Jellyseerr erstellen können
Jellyseerr ist ein Frontend für Medienanfragen und -verwaltung für selbst gehostete Medienserver, das entwickelt wurde, um Benutzern eine elegante Möglichkeit zu bieten, Inhalte zu entdecken und anzufordern, ohne direkten Zugriff auf Sonarr oder Radarr zu haben. Benutzer durchsuchen einen umfangreichen Katalog, stellen Anfragen und erhalten Benachrichtigungen, wenn Inhalte verfügbar werden – während Administratoren Anfragen genehmigen und die Erfüllung über ein übersichtliches Dashboard verwalten.
Das Selbst-Hosting von Jellyseerr zusammen mit Ihrem Medienserver speichert den gesamten Anforderungsverlauf, Benutzerkonten und Integrationszugangsdaten auf Ihrem eigenen VPS. Benutzer können Inhalte rund um die Uhr von jedem Gerät aus durchsuchen und anfordern, wobei die einmalige Anmeldung (Single Sign-On) über ihre bestehenden Jellyfin-, Emby- oder Plex-Konten das Erlebnis vom ersten Login an nahtlos gestaltet.
Wichtige Funktionen von Jellyseerr
Jellyfin SSO
Benutzer melden sich mit ihren bestehenden Jellyfin-, Emby- oder Plex-Anmeldeinformationen an – keine separate Kontoerstellung für Ihre bestehenden Medienserver-Benutzer erforderlich.
Sonarr- und Radarr-Integration
Genehmigte Anfragen werden direkt an Sonarr oder Radarr zum automatischen Download und zur Hinzufügung zur Bibliothek gesendet, ohne manuelle Schritte des Administrators.
Genehmigungsanfrage-Workflow
Administratoren überprüfen ausstehende Anfragen von einem zentralen Dashboard aus und genehmigen oder lehnen sie mit einem einzigen Klick ab, bevor die Erfüllung beginnt.
Granulare Berechtigungen
Rollenbasierte Zugriffskontrolle mit benutzerspezifischen Anforderungsquoten und -limits verhindert, dass ein einzelner Benutzer Download-Warteschlangen überlastet.
Mehrkanal-Benachrichtigungen
Benutzer über Discord, Telegram, Slack, E-Mail, Pushover und Webhooks benachrichtigen, wenn ihre angeforderten Inhalte zum Ansehen verfügbar sind.
Warum Sie Jellyseerr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.