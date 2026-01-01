Apprise API ist ein schlanker REST-Mikroservice, der die Apprise Notification Library umschließt und jeder Anwendung einen einzigen Endpunkt bietet, um über 120 Benachrichtigungsplattformen gleichzeitig zu erreichen. Anstatt separate Integrationen für Slack, Discord, PagerDuty, E-Mail und mobile Push-Benachrichtigungen in jedem von Ihnen betriebenen Dienst zu pflegen, konfigurieren Sie die Ziele einmal in der Apprise API und leiten Benachrichtigungen über einen einzigen HTTP-Aufruf an alle weiter.

Das Selbst-Hosting der Apprise API hält die Logik für die Benachrichtigungsweiterleitung und alle sensiblen Webhook-Tokens auf Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt sie über einen Drittanbieter-Aggregator zu leiten. Der zustandsbehaftete Konfigurationsmodus speichert Ihre Benachrichtigungsendpunkte und Vorlagen über Neustarts hinweg, während die integrierte Weboberfläche es Ihnen ermöglicht, Ziele ohne Code zu testen und zu verwalten.