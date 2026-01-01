GoCD ist ein Continuous-Delivery-Server, der von ThoughtWorks entwickelt wurde und über grundlegendes CI hinausgeht, um die gesamte Software-Bereitstellungspipeline abzubilden. Seine Kernstärke ist die Fähigkeit, komplexe Pipelines mit Fan-in- und Fan-out-Abhängigkeiten zu definieren, wodurch Teams genau darstellen können, wie Code von der Übergabe bis zur Produktion über mehrere Stufen, Umgebungen und parallele Spuren hinweg bewegt wird.

Die Value Stream Map-Ansicht bietet Teams eine Echtzeit-Visualisierung jedes Builds und jeder Bereitstellung über die gesamte Pipeline hinweg, was es einfach macht, Engpässe zu identifizieren und den Status jeder Veröffentlichung zu verstehen. GoCD läuft über eine leichtgewichtige Server-und-Agent-Architektur, sodass die Build-Kapazität einfach durch Hinzufügen weiterer Agents skaliert werden kann. Self-Hosting stellt sicher, dass Ihre Pipeline-Konfigurationen, Artefakte und der Bereitstellungsverlauf vollständig unter Ihrer Kontrolle bleiben.