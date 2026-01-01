Rocket.Chat ist eine vollständig quelloffene Teamkommunikationsplattform, der über 12 Millionen Nutzer vertrauen und die in Tausenden von Organisationen weltweit eingesetzt wird, darunter NASA, die US Navy und die Deutsche Telekom. Sie bietet Kanäle, Direktnachrichten, Videokonferenzen, Dateifreigabe, Bildschirmfreigabe und ein umfangreiches Integrations-Ökosystem – alles ohne auf Infrastruktur Dritter angewiesen zu sein.

Das Selbst-Hosten von Rocket.Chat auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihrem Team einen privaten Kommunikations-Hub ohne Gebühren pro Benutzer und mit vollständiger Kontrolle über Ihre Daten. Diese Bereitstellung verwendet MongoDB mit einem Replica Set für hohe Datenintegrität, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Nachrichten, Dateien und der Gesprächsverlauf dauerhaft und zugänglich bleiben. Das anfängliche Administratorkonto wird automatisch mit den bei der Bereitstellung konfigurierten Anmeldeinformationen erstellt.