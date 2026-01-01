Rocket.Chat mit einem Klick installieren.
Open-Source-Teamkommunikationsplattform mit Echtzeit-Messaging, Videoanrufen und vollständiger Datenhoheit.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Rocket.Chat erstellen können
Rocket.Chat ist eine vollständig quelloffene Teamkommunikationsplattform, der über 12 Millionen Nutzer vertrauen und die in Tausenden von Organisationen weltweit eingesetzt wird, darunter NASA, die US Navy und die Deutsche Telekom. Sie bietet Kanäle, Direktnachrichten, Videokonferenzen, Dateifreigabe, Bildschirmfreigabe und ein umfangreiches Integrations-Ökosystem – alles ohne auf Infrastruktur Dritter angewiesen zu sein.
Das Selbst-Hosten von Rocket.Chat auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihrem Team einen privaten Kommunikations-Hub ohne Gebühren pro Benutzer und mit vollständiger Kontrolle über Ihre Daten. Diese Bereitstellung verwendet MongoDB mit einem Replica Set für hohe Datenintegrität, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Nachrichten, Dateien und der Gesprächsverlauf dauerhaft und zugänglich bleiben. Das anfängliche Administratorkonto wird automatisch mit den bei der Bereitstellung konfigurierten Anmeldeinformationen erstellt.
Wichtige Funktionen von Rocket.Chat
Echtzeit-Messaging
Organisierte Team-Konversationen in persistenten Kanälen mit Threads, Reaktionen, dem Anpinnen von Nachrichten und einer Volltextsuche über den gesamten Verlauf.
Video- und Audioanrufe
Integrierte Videokonferenzen mit Bildschirmfreigabe über Jitsi, BigBlueButton oder natives WebRTC – keine externen Meeting-Tools erforderlich.
Omnichannel-Posteingang
Verwalten Sie Kundenkonversationen von LiveChat, E-Mail, WhatsApp, Telegram und anderen Kanälen aus in einem einzigen, einheitlichen Posteingang.
Unternehmenssicherheit
LDAP, SAML SSO, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und granulare rollenbasierte Zugriffskontrolle für stark regulierte Umgebungen.
Umfassende Integrationen
Verbinden Sie sich mit GitHub, Jira, GitLab und Hunderten weiterer Tools über Webhooks, Slash-Befehle und einen integrierten App-Marktplatz.
Warum Sie Rocket.Chat auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.