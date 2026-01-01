OliveTin in einem Klick installieren.
Leichtgewichtige, selbstgehostete Web-UI, die vordefinierte Shell-Befehle als sichere, per Klick ausführbare Buttons bereitstellt.
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Was Sie mit OliveTin erstellen können
OliveTin ist ein kleiner, selbst gehosteter Go-Dienst, der vordefinierte Shell-Befehle in sichere, per Klick ausführbare Buttons in einer Web-Benutzeroberfläche verwandelt. Der Administrator beschreibt jede Aktion in einer YAML-Konfigurationsdatei – Name, Symbol, Befehl, optionale Argumente, optionaler Bestätigungsdialog – und OliveTin rendert sie als übersichtliches Dashboard, das jeder mit Zugriff aufrufen kann, ohne ein Terminal zu berühren.
Das Selbst-Hosting von OliveTin auf dem eigenen VPS bietet nicht-technischen Haushaltsmitgliedern, Junior-Teamkollegen oder Kiosk-ähnlichen Touchscreens eine kontrollierte Untermenge von Operationen, die sie sicher ausführen können – einen festgefahrenen Dienst neu starten, ein Wake-on-LAN-Paket senden, eine Plex-Bibliothek aktualisieren, ein Backup starten – ohne SSH-Anmeldeinformationen weiterzugeben oder beliebige Befehlsausführungen preiszugeben. Da OliveTin nur Befehle ausführt, die Sie explizit deklariert haben, bleibt der Auswirkungsbereich durch die YAML-Konfiguration begrenzt.
Wichtige Funktionen von OliveTin
YAML-definierte Aktionen
Beschreiben Sie jeden Shell-Befehl in der OliveTin-Konfigurationsdatei mit Titel, Symbol, optionalen Argumenten und Ausführungsverhalten, um ein ansprechendes Dashboard zu rendern.
Berührungsfreundliche Benutzeroberfläche
Responsive Single-Page-App, konzipiert für Telefone, Tablets und wandmontierte Touchscreens – ideal für Haushaltsautomatisierungen im Kiosk-Stil.
Argument- und Dropdown-Eingaben
Verwandeln Sie komplexe Befehle in Dropdowns, Textfelder oder Kontrollkästchen-Umschalter, damit nicht-technische Benutzer sie jedes Mal mit den richtigen Parametern aufrufen können.
Bestätigungsdialoge
Markieren Sie sensible Aktionen mit erforderlichen Bestätigungen, damit gefährliche Befehle einen zusätzlichen Klick benötigen, bevor sie ausgelöst werden.
Geringer Ressourcenverbrauch
Einzelnes Go-Binary verbraucht nur wenige MB RAM und minimale CPU, ideal, um es auf einem VPS neben schwereren selbst gehosteten Diensten unterzubringen.
Webhook und API
Aktionen extern über HTTP-Webhooks oder die REST-API auslösen, um OliveTin in Automatisierungen, Skripte und Smart-Home-Zentralen zu integrieren.
Warum Sie OliveTin auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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