NocoDB ist die fÃ¼hrende Open-Source-Alternative zu Airtable, die PostgreSQL, MySQL und andere SQL-Datenbanken in intuitive Tabellenkalkulations-OberflÃ¤chen verwandelt, die auch nicht-technische Benutzer sicher verwalten kÃ¶nnen. Es bietet Raster-, Kanban-, Galerie-, Kalender- und Formularansichten neben automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs, umfangreichen Feldtypen und Echtzeit-Zusammenarbeit â€“ alles ohne nutzerbasierte Preisgestaltung.

Das Selbst-Hosting von NocoDB auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible GeschÃ¤ftsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen, eliminiert nutzerbasierte PreisbeschrÃ¤nkungen und gibt Ihrem Team die volle Leistung einer relationalen Datenbank hinter einem No-Code-Frontend, das jeder nutzen kann.