Bis zu 69 % Rabatt auf NocoDB

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Open-Source-Airtable-Alternative, die jede SQL-Datenbank in eine kollaborative Tabellenkalkulation mit automatisch generierten APIs verwandelt.

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VerlÃ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit NocoDB erstellen kÃ¶nnen

NocoDB ist die fÃ¼hrende Open-Source-Alternative zu Airtable, die PostgreSQL, MySQL und andere SQL-Datenbanken in intuitive Tabellenkalkulations-OberflÃ¤chen verwandelt, die auch nicht-technische Benutzer sicher verwalten kÃ¶nnen. Es bietet Raster-, Kanban-, Galerie-, Kalender- und Formularansichten neben automatisch generierten REST- und GraphQL-APIs, umfangreichen Feldtypen und Echtzeit-Zusammenarbeit â€“ alles ohne nutzerbasierte Preisgestaltung.

Das Selbst-Hosting von NocoDB auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible GeschÃ¤ftsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen, eliminiert nutzerbasierte PreisbeschrÃ¤nkungen und gibt Ihrem Team die volle Leistung einer relationalen Datenbank hinter einem No-Code-Frontend, das jeder nutzen kann.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von NocoDB

Mehrere Ansichtstypen

Wechseln Sie zwischen Raster-, Kanban-, Galerie-, Kalender- und Formularansichten fÃ¼r dieselben Daten, sodass jedes Teammitglied in dem Format arbeiten kann, das seinem Arbeitsablauf entspricht.

Automatisch generierte APIs

Jede Tabelle stellt automatisch REST- und GraphQL-Endpunkte bereit, sodass Entwickler benutzerdefinierte Integrationen und Frontends erstellen kÃ¶nnen, ohne Backend-Code schreiben zu mÃ¼ssen.

Umfassende Feldtypen

AnhÃ¤nge, Formeln, Nachschlagefelder, Rollups und verknÃ¼pfte DatensÃ¤tze bringen Tabellenkalkulationsleistung in Ihre relationalen Daten ohne komplexe SQL-Abfragen.

Feingranulare Zugriffssteuerung

Legen Sie Arbeitsbereichs-, Basis- und Tabellenebene-Berechtigungen mit Rollenverwaltung fest, damit jedes Teammitglied nur das sieht, was es benÃ¶tigt.

Webhook-Automatisierung

LÃ¶sen Sie externe Workflows und Integrationen automatisch aus, wenn sich Daten Ã¤ndern, und verbinden Sie NocoDB ohne benutzerdefinierten Code mit Ihren bestehenden Tools.

Airtable-Import

Migrieren Sie bestehende Airtable-Basen, CSV-Dateien oder Excel-Tabellen mit Schemaerkennung, was den Wechsel erleichtert, ohne Ihre Daten von Grund auf neu aufbauen zu mÃ¼ssen.

Warum Sie NocoDB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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