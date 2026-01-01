MapStore mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source WebGIS-Framework zum Erstellen interaktiver Karten, Dashboards und 3D-Geostorys aus beliebigen Datenquellen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r MapStore
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MapStore erstellen kÃ¶nnen
MapStore ist ein Open-Source-WebGIS-Produkt, das von GeoSolutions entwickelt wurde und es Teams ermÃ¶glicht, interaktive Karten, Dashboards und immersive Geostories im Browser zu erstellen, zu speichern und zu teilen. Es unterstÃ¼tzt den gesamten Stack der OGC-Standards (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) und integriert sich nativ mit GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-Diensten und jedem standardkonformen Geodaten-Backend.
Basierend auf OpenLayers, Leaflet und CesiumJS vereint MapStore 2D- und 3D-Viewer, eine umfangreiche Attributtabelle, Diagramm-Widgets und einen Kontextmanager zur Anpassung von Kartenanwendungen an verschiedene Benutzergruppen. Das Selbst-Hosting auf einem dedizierten VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Ebenen, Basiskarten und Analysen unter Ihrer Kontrolle und vermeidet gleichzeitig die Pro-Benutzer-Preise von gehosteten GIS-Plattformen.
Wichtige Funktionen von MapStore
Karten und Dashboards
Erstellen Sie interaktive 2D-Karten und Daten-Dashboards mit Diagrammen, ZÃ¤hlern und Text-Widgets, die sich aus Live-WMS-, WFS- und WPS-Layern aktualisieren.
3D GeoStories
Erstellen Sie narrative Geogeschichten mit CesiumJS-gestÃ¼tzten 3D-Szenen, Fly-to-Animationen und eingebetteten Medien, um rÃ¤umliche Daten an Nicht-GIS-Zielgruppen zu kommunizieren.
OGC Standards
Native UnterstÃ¼tzung fÃ¼r WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW und 3D Tiles verbindet MapStore mit GeoServer, MapServer und jedem konformen Geodienst.
Kontextmanager
Konfigurieren Sie Anwendungskontexte, die maÃŸgeschneiderte Symbolleisten, Plugins und Ebenen fÃ¼r bestimmte Benutzergruppen bereitstellen, ohne die Codebasis zu forken.
Katalogintegration
Suchen und importieren Sie Ebenen aus CSW-, WMS-, WMTS-, TMS- und ArcGIS REST-Katalogen direkt im Kartenkomponisten, was die Datenentdeckung beschleunigt.
Attributtabelle
Vektor-Feature-Attribute abfragen, filtern und bearbeiten Sie mit einer tabellenkalkulationsÃ¤hnlichen Tabelle, die sich in Echtzeit mit der Kartensymbolisierung und den Auswahlen synchronisiert.
Warum Sie MapStore auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.