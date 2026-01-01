KeeWeb als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, webbasierter Passwort-Manager, vollständig kompatibel mit KeePass-Datenbanken.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit KeeWeb erstellen können
KeeWeb ist ein kostenloser Open-Source-Passwortmanager, der vollständig im Browser läuft und vollständig mit dem KeePass (.kdbx)-Format kompatibel ist. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre bestehenden KeePass-Tresore direkt von Ihrem Browser aus zu öffnen und zu verwalten, ohne Plugins oder einen nativen Client – Ihr Tresor bleibt unter Ihrer Kontrolle auf Ihrem eigenen Speicher.
Das Selbst-Hosting von KeeWeb auf Ihrem VPS bedeutet, dass Sie von jedem Gerät mit einem Browser auf Ihre Passwörter zugreifen können, während die Anwendung selbst privat und unabhängig von Cloud-Diensten Dritter bleibt. Tresordateien werden niemals an einen Server gesendet; sie werden clientseitig in Ihrem Browser geöffnet und entschlüsselt.
Wichtige Funktionen von KeeWeb
KeePass-Kompatibilität
Öffnen und bearbeiten Sie jede .kdbx-Datei, die von KeePass, KeePassXC oder jeder anderen KeePass-kompatiblen Anwendung erstellt wurde, ohne Konvertierung.
Clientseitige Sicherheit
Die gesamte Tresor-Entschlüsselung findet in Ihrem Browser statt – Ihr Master-Passwort und der Inhalt Ihres Tresors verlassen niemals Ihr Gerät und berühren niemals den Server.
Mehrere Speicher-Backends
Tresore von lokalen Dateien, Dropbox, Google Drive, OneDrive oder einem beliebigen WebDAV-kompatiblen Remote-Speicher laden.
Plugin-Support
Erweitern Sie KeeWeb mit Community-Plugins für Themes, benutzerdefinierte Felder, OTP-Generierung und zusätzliche Integrationen.
Plattformübergreifender Zugriff
Greifen Sie von jedem Gerät mit einem modernen Browser auf Ihre Passwörter zu — keine native Installation auf Desktops oder Mobilgeräten erforderlich.
Warum Sie KeeWeb auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.