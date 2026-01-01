InsForge ist eine quelloffene All-in-One-Backend-Plattform, die für agentenbasiertes Codieren entwickelt wurde. Sie bündelt die Bausteine, die moderne Anwendungen benötigen – Authentifizierung, eine PostgreSQL-Datenbank mit REST- und Echtzeit-APIs, S3-kompatiblen Dateispeicher, ein LLM-Modell-Gateway und Deno-basierte Edge-Funktionen – hinter einer einzigen Admin-Benutzeroberfläche und einem MCP-Server, den KI-Codierungsagenten programmatisch steuern können.

Das Selbst-Hosting von InsForge auf Ihrem eigenen VPS hält Benutzerkonten, Anwendungsdaten und hochgeladene Dateien unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne projektbezogene Preise, ohne Nutzungslimits und ohne Anbieterbindung. Der enthaltene MCP-Server ermöglicht es Codierungsagenten wie Claude und Cursor, Tabellen bereitzustellen, die Authentifizierung zu konfigurieren, Funktionen bereitzustellen und den Speicher direkt von Ihrem Editor aus zu verwalten.