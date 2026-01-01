PrivateGPT ist eine Open-Source-RAG-Plattform (Retrieval-Augmented Generation) zum Abfragen Ihrer eigenen Dokumente mithilfe lokaler großer Sprachmodelle. Laden Sie Dateien hoch und stellen Sie Fragen dazu – das System ruft die relevantesten Passagen ab und verwendet ein lokales LLM, um genaue, zitierte Antworten zu generieren, ohne Daten an externe APIs oder Cloud-Dienste zu senden.

Diese Bereitstellung verwendet Ollama, um die Inferenz vollständig auf der CPU auszuführen, was sie auf jedem VPS ohne GPU praktikabel macht. Beim ersten Start lädt Ollama automatisch Llama 3.1 8B und ein Texteinbettungsmodell herunter – kein HuggingFace-Konto oder API-Schlüssel erforderlich. Nachfolgende Starts sind schnell. Durch Self-Hosting bleiben Ihre Dokumente, Abfragen und der Konversationsverlauf auf einer Infrastruktur, die Sie vollständig kontrollieren.