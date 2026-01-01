Big-AGI ist ein Open-Source-KI-Arbeitsbereich, der für Fachleute entwickelt wurde, die eine ernsthafte Kontrolle über ihre KI-Interaktionen benötigen. Verbinden Sie Ihre eigenen API-Schlüssel für OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral und über 15 weitere Anbieter, um über 500 Modelle über eine einzige Oberfläche aufzurufen — ohne Zwischenhändleraufschläge und ohne Plattform-Abonnementgebühren, die über das hinausgehen, was Sie direkt an Ihre Anbieter zahlen.

Die charakteristische Beam-Funktion führt denselben Prompt gleichzeitig über mehrere Modelle aus und führt die besten Antworten intelligent zusammen, wodurch Halluzinationen bei kritischen Aufgaben erheblich reduziert werden. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält jede Konversation und jeden API-Schlüssel vollständig privat, mit optionaler HTTP Basic Auth zur Sicherung des Teamzugriffs.