Apache Gravitino ist ein geo-verteilter, föderierter Metadaten-Lake, der Datenteams einen zentralen Ort bietet, um Tabellen, Schemata, Filesets, Modelle und Zugriffsrichtlinien über heterogene Kataloge hinweg zu verwalten. Im Gegensatz zu einem traditionellen Hive Metastore föderiert Gravitino bestehende Kataloge, ohne Metadaten zu kopieren, und stellt sie über eine vereinheitlichte REST API und eine moderne Web-Benutzeroberfläche bereit, sodass Engines wie Trino, Spark, Flink und Doris dieselbe logische Ansicht abfragen können.

Das Selbst-Hosting von Gravitino auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Lineage, Schemadefinitionen und Anmeldeinformationszuordnungen in Ihrer Umgebung und vermeidet die wiederkehrenden Kosten für verwaltete Metadatendienste. Der gebündelte Iceberg REST catalog endpoint ist sofort einsatzbereit, um Lakehouse-Tabellen zu unterstützen.