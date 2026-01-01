OpenBudgeteer ist eine selbst gehostete persönliche Finanzanwendung, die auf dem Prinzip des Bucket-Budgetings basiert – inspiriert von Tools wie YNAB und Buckets. Sie weisen jeden Dollar des Einkommens bestimmten Ausgaben-Buckets zu, bevor der Monat beginnt, was Ihnen einen klaren, bewussten Plan für Ihr Geld gibt, anstatt auf Ausgaben zu reagieren, sobald sie anfallen.

Entwickelt mit .NET und Blazor Server, läuft OpenBudgeteer vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, sodass Ihre Finanzdaten niemals eine Drittanbieter-Cloud berühren. Es verbindet sich mit einer PostgreSQL-Datenbank für dauerhafte Speicherung und unterstützt optionale Authentifizierung, um den Zugriff zu sichern. Aufgeführt in der Awesome Self-Hosted Liste, ist es eine vertrauenswürdige Wahl für datenschutzbewusste Benutzer, die eine leistungsfähige, kostenlose Alternative zu kommerzieller Budgetierungssoftware suchen.