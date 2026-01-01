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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenBudgeteer erstellen können

OpenBudgeteer ist eine selbst gehostete persönliche Finanzanwendung, die auf dem Prinzip des Bucket-Budgetings basiert – inspiriert von Tools wie YNAB und Buckets. Sie weisen jeden Dollar des Einkommens bestimmten Ausgaben-Buckets zu, bevor der Monat beginnt, was Ihnen einen klaren, bewussten Plan für Ihr Geld gibt, anstatt auf Ausgaben zu reagieren, sobald sie anfallen.

Entwickelt mit .NET und Blazor Server, läuft OpenBudgeteer vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, sodass Ihre Finanzdaten niemals eine Drittanbieter-Cloud berühren. Es verbindet sich mit einer PostgreSQL-Datenbank für dauerhafte Speicherung und unterstützt optionale Authentifizierung, um den Zugriff zu sichern. Aufgeführt in der Awesome Self-Hosted Liste, ist es eine vertrauenswürdige Wahl für datenschutzbewusste Benutzer, die eine leistungsfähige, kostenlose Alternative zu kommerzieller Budgetierungssoftware suchen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von OpenBudgeteer

Topf-Budgetierung

Weisen Sie zu Beginn jedes Monats jeden Dollar des Einkommens vordefinierten Ausgabenkategorien zu, um Ihre Finanzen organisiert und auf Kurs zu halten.

Volle Datenkontrolle

Ihre Finanzdaten werden ausschließlich auf Ihrem eigenen VPS gespeichert – keine Cloud von Drittanbietern, keine Abonnementgebühren und keine Anbieterbindung.

Optionale Authentifizierung

Schützen Sie Ihr Budget mit integrierter Benutzername- und Passwort-Authentifizierung, wodurch sensible Finanzinformationen nur für Sie zugänglich bleiben.

PostgreSQL-Persistenz

Speichert alle Transaktionen und Budgetdaten in einer dedizierten PostgreSQL-Datenbank für zuverlässige, absturzsichere Persistenz und einfache Sicherung.

Blazor Server UI

Moderne, reaktionsschnelle Weboberfläche, angetrieben von Blazor Server, liefert ein schnelles, interaktives Budgetierungserlebnis direkt im Browser.

Warum Sie OpenBudgeteer auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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