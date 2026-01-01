OpenBudgeteer als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Bucket-Budgeting-App, um mit einem strukturierten, kategorienbasierten Ansatz die Kontrolle über Ihre persönlichen Finanzen zu übernehmen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenBudgeteer erstellen können
OpenBudgeteer ist eine selbst gehostete persönliche Finanzanwendung, die auf dem Prinzip des Bucket-Budgetings basiert – inspiriert von Tools wie YNAB und Buckets. Sie weisen jeden Dollar des Einkommens bestimmten Ausgaben-Buckets zu, bevor der Monat beginnt, was Ihnen einen klaren, bewussten Plan für Ihr Geld gibt, anstatt auf Ausgaben zu reagieren, sobald sie anfallen.
Entwickelt mit .NET und Blazor Server, läuft OpenBudgeteer vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, sodass Ihre Finanzdaten niemals eine Drittanbieter-Cloud berühren. Es verbindet sich mit einer PostgreSQL-Datenbank für dauerhafte Speicherung und unterstützt optionale Authentifizierung, um den Zugriff zu sichern. Aufgeführt in der Awesome Self-Hosted Liste, ist es eine vertrauenswürdige Wahl für datenschutzbewusste Benutzer, die eine leistungsfähige, kostenlose Alternative zu kommerzieller Budgetierungssoftware suchen.
Wichtige Funktionen von OpenBudgeteer
Topf-Budgetierung
Weisen Sie zu Beginn jedes Monats jeden Dollar des Einkommens vordefinierten Ausgabenkategorien zu, um Ihre Finanzen organisiert und auf Kurs zu halten.
Volle Datenkontrolle
Ihre Finanzdaten werden ausschließlich auf Ihrem eigenen VPS gespeichert – keine Cloud von Drittanbietern, keine Abonnementgebühren und keine Anbieterbindung.
Optionale Authentifizierung
Schützen Sie Ihr Budget mit integrierter Benutzername- und Passwort-Authentifizierung, wodurch sensible Finanzinformationen nur für Sie zugänglich bleiben.
PostgreSQL-Persistenz
Speichert alle Transaktionen und Budgetdaten in einer dedizierten PostgreSQL-Datenbank für zuverlässige, absturzsichere Persistenz und einfache Sicherung.
Blazor Server UI
Moderne, reaktionsschnelle Weboberfläche, angetrieben von Blazor Server, liefert ein schnelles, interaktives Budgetierungserlebnis direkt im Browser.
Warum Sie OpenBudgeteer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.