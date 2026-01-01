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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit MetaTrader 5 erstellen können

MetaTrader 5 ist die weltweit beliebteste Handelsplattform für Privatanleger für Forex, Aktien, Futures, CFDs und Kryptowährungen – sie wird von Millionen von Händlern genutzt und von Hunderten von Brokern weltweit unterstützt. Diese Vorlage führt die vollständige Windows-Version von MetaTrader 5 in einem Wine-on-Linux-Container aus, der über KasmVNC zugänglich gemacht wird, sodass Sie von jedem Browser aus darauf zugreifen können, ohne den Desktop-Client lokal installieren zu müssen.

Das Selbst-Hosting von MT5 auf Ihrem VPS bietet Händlern ein 24/7 Online-Handelsterminal, das Expert Advisors (EAs) und Copy-Trading-Abonnements ausführt, ohne dass ein Desktop-Computer wach bleiben muss. Das browserbasierte KasmVNC-Frontend ermöglicht Ihnen die Anmeldung von überall – Desktop, Tablet oder Telefon – ohne den proprietären MT5-Client auf jedem Gerät installieren zu müssen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von MetaTrader 5

Immer aktive EAs

Betreiben Sie Expert Advisors und Copy-Trading-Abonnements rund um die Uhr, ohne einen Desktop eingeschaltet zu lassen — Ihr VPS übernimmt nächtliche und Wochenend-Marktereignisse automatisch.

Browserzugriff

Verbinden Sie sich mit Ihrem MT5-Terminal von jedem Gerät mit einem modernen Browser über KasmVNC – Desktop, Tablet oder Telefon – keine Windows-Installation erforderlich.

Beliebigen Broker verbinden

Nutzen Sie jeden MetaTrader 5 Broker — Hunderte unterstützen MT5, darunter IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM und viele andere weltweit.

Diagramme und Indikatoren

Umfassende MT5-Chartfunktionen mit technischen Indikatoren, Markttiefe, Multi-Zeitrahmen-Analyse und benutzerdefinierten Indikatorskripten über MQL5.

Algorithmenhandel

MQL5 IDE im Terminal zum Schreiben von Expert Advisors, benutzerdefinierten Indikatoren und Skripten — plus optionaler Python RPyC-Integration für externe Automatisierung.

Persistente Konfiguration

Ihr Terminalprofil, Vorlagen, EAs, Indikatoren und Kontozugangsdaten bleiben über Container-Neustarts hinweg durch ein dediziertes Konfigurationsvolume erhalten.

Warum Sie MetaTrader 5 auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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