Euro-Office DocumentServer ist eine Open-Source-Online-Office-Suite, die browserbasierte kollaborative Bearbeitung von DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- und PDF-Dateien in Ihrer eigenen Infrastruktur ermöglicht. Die Lösung basiert auf der unter der AGPL lizenzierten Codebasis von ONLYOFFICE DocumentServer und wurde für europäische digitale Souveränität neu gebrandet. Sie fungiert als sofort einsetzbares Backend für die kollaborative Bearbeitung auf Plattformen wie Nextcloud und ownCloud.

Durch das Selbst-Hosting von Euro-Office DocumentServer bleiben alle Dokumente, Bearbeitungssitzungen und Integrationsaufrufe innerhalb Ihres VPS – keine Cloud von Drittanbietern erhält Zugriff auf die Inhalte. Die JWT-Token-Authentifizierung schützt die API standardmäßig, und die gebündelte Bereitstellung wird mit vorkonfiguriertem PostgreSQL, RabbitMQ und Redis für einen produktionsbereiten Bearbeitungsserver ausgeliefert.