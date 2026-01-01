Hi.Events mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Veranstaltungsmanagement- und Ticketing-Plattform fÃ¼r Konferenzen, Workshops und Meetups.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Hi.Events
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hi.Events erstellen kÃ¶nnen
Hi.Events ist eine moderne, Open-Source-Veranstaltungsmanagement- und Ticketing-Plattform, die fÃ¼r Veranstalter entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Veranstaltungen haben mÃ¶chten, ohne pro Ticket GebÃ¼hren an kommerzielle Plattformen zahlen zu mÃ¼ssen. Sie deckt den gesamten Lebenszyklus einer Veranstaltung ab â€“ von der VerÃ¶ffentlichung von Veranstaltungsseiten und dem Ticketverkauf Ã¼ber das Einchecken von Teilnehmern bis hin zur Analyse von VerkÃ¤ufen â€“ alles Ã¼ber ein einziges, einheitliches Dashboard.
Das Selbst-Hosting von Hi.Events auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Teilnehmerdaten, Zahlungseinstellungen und Veranstaltungsinhalte unter Ihrer Kontrolle. Anstatt einen Prozentsatz jedes Tickets an einen SaaS-Anbieter zu verlieren, zahlen Sie eine feste VPS-GebÃ¼hr, unabhÃ¤ngig davon, wie viele Tickets Sie verkaufen, und Sie kÃ¶nnen die Plattform an Ihre Marke anpassen.
Wichtige Funktionen von Hi.Events
Anpassbare Veranstaltungsseiten
Erstellen Sie gebrandete Event-Seiten mit benutzerdefinierten Domains, Ihren eigenen Logos und maÃŸgeschneiderten Homepage-Layouts, die zu Ihrer Organisation passen.
Stripe Ticketverkauf
Verkaufen Sie kostenpflichtige und kostenlose Tickets mit nativer Stripe-Integration, Promo-Codes, KapazitÃ¤tsgrenzen und gestaffelten Preisregeln.
QR-Check-in
Validieren Sie die Teilnehmer am Eingang mithilfe von QR-codierten Tickets und einer integrierten Check-in-OberflÃ¤che, die fÃ¼r Mitarbeiter auf mobilen GerÃ¤ten entwickelt wurde.
Auftragsverwaltung
Bestellungen verfolgen, RÃ¼ckerstattungen ausstellen, Tickets erneut senden und Teilnehmerlisten fÃ¼r den Badgedruck oder Nachfassaktionen nach der Veranstaltung exportieren.
Verkaufsanalysen
Ãœberwachen Sie TicketverkÃ¤ufe, Einnahmen und Besucherzahlen in Echtzeit mit integrierten Dashboards und ereignisbezogenen Berichten.
REST API & Webhooks
Integrieren Sie Hi.Events mit CRMs, Mailinglisten oder benutzerdefinierten Workflows Ã¼ber eine dokumentierte REST-API und ein Webhook-System.
Warum Sie Hi.Events auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.