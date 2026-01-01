Hi.Events ist eine moderne, Open-Source-Veranstaltungsmanagement- und Ticketing-Plattform, die fÃ¼r Veranstalter entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Veranstaltungen haben mÃ¶chten, ohne pro Ticket GebÃ¼hren an kommerzielle Plattformen zahlen zu mÃ¼ssen. Sie deckt den gesamten Lebenszyklus einer Veranstaltung ab â€“ von der VerÃ¶ffentlichung von Veranstaltungsseiten und dem Ticketverkauf Ã¼ber das Einchecken von Teilnehmern bis hin zur Analyse von VerkÃ¤ufen â€“ alles Ã¼ber ein einziges, einheitliches Dashboard.

Das Selbst-Hosting von Hi.Events auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Teilnehmerdaten, Zahlungseinstellungen und Veranstaltungsinhalte unter Ihrer Kontrolle. Anstatt einen Prozentsatz jedes Tickets an einen SaaS-Anbieter zu verlieren, zahlen Sie eine feste VPS-GebÃ¼hr, unabhÃ¤ngig davon, wie viele Tickets Sie verkaufen, und Sie kÃ¶nnen die Plattform an Ihre Marke anpassen.